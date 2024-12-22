23歲女月薪40K「一半給家用、6K活存」 網勸買這2檔ETF更賺

存錢理財是一大學問，今年23歲的社會新鮮人抱怨，每個月薪水40K有一半要補貼家用，導致她難以存錢，至今也只有16萬元的存款。有網友建議她每月可以投資1000-2000元的0050、006208等ETF，且務必以閒錢投資，否則存款本來就少，又拿大筆資金投資，對新手而言恐怕難以調整心態。

一名年僅23歲的女網友在論壇Dcard發文分享了自己的理財困境，引發廣泛討論。該網友表示，因家中經濟狀況不佳，每個月需補貼家用2萬多元，儘管月薪4萬多，但扣除家庭支出與日常開銷後，能存下的金額有限，目前存款僅16萬元，讓她對未來感到焦慮。

原PO提到，自己每個月強迫存下6000元定存，其餘金額存入活存，但距離理想的存款目標仍有很大差距。她坦言，隨著年齡增長，對財務規劃的壓力越來越大，希望學習投資理財，但苦於不知如何開始，加上網路上多為付費課程，更讓她猶豫不前。因此，她向社群平台的網友求助，尋求實用且適合初學者的理財建議。

其他人建議，「別浪費時間在定存上，先從市值型ETF開始」、「無腦006208，然後推薦一本書：槓桿ETF投資法，這個作者網路部落格的文章看完認知會覺醒」、「6000定存換成0050或006208，設定好定期定額後就把APP刪了，還有23歲才剛畢業，低卡上動輒年薪500萬的文章少看，多得是跟妳一樣的人，例如我」。

有過來人表示，「我在妳這年紀薪水也才3萬多，現在37歲薪水20、30萬，我時常會想，我年輕時辛苦存那幾毛錢到底有什麼用？小時候要存一年的金額，現在一個月就能存到了，我後悔當年沒爽快的玩，現在出國玩也很冷靜，沒有年輕時的興奮及快樂，也後悔沒趁年輕去醫美變漂亮」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。