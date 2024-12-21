台日跨境ETF明年上路 創造資本市場多贏局面

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會全力支持推動台日跨境ETF相互掛牌，日前正式公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，未來台日ETF得於對方交易所相互掛牌，進一步促進市場交流與發展。

臺灣證券交易所表示，此舉為台日交易所ETF跨境上市奠定基礎，同時感謝日本交易所的積極協助以及投信業者的熱情參與，目標於明年第3季讓首檔台日跨境ETF正式掛牌上市。

台股及日股今年表現亮眼，截至12月19日漲幅分別超過27%及15%，在亞洲市場排名第一及第二，對兩地投資人具極大吸引力。

日本交易所目前掛牌超過300檔ETF，其ETF資產規模更為亞洲第一，此次合作不僅能將日本多元化的ETF引入台灣市場，為市場注入全新活力，更可首次將台灣ETF帶進日本市場，吸引更多外資流入，拓展海外市場商機。

證交所強調，台日交易所多年來合作密切，非常期待本次跨境ETF的合作，也預期將深化兩地資本市場的連結，更有助於共同推動區域經濟的繁榮與發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。