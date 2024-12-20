加密資產大戶微策略納入那斯達克100指數 這檔ETF最吃香

隨川普即將重返白宮，推動數位資產及相關類股價格驚驚漲，當中最引人矚目的即是加密資產大戶微策略（MSTR），今年股價暴漲463%，這波漲勢也推升持有該股的國泰數位支付服務（00909）漲勢，今年以來報酬率達71.45%，領先其他ETF，受益人數已激增1,240%。

國泰數位支付服務追蹤Solactive全球數位支付服務指數，是台灣首檔數位支付相關ETF，涵蓋數位資產、區塊鏈等相關個股，從已開發國家交易所中選取具有數位支付相關的股票，並考量市值及流動性，篩選出30檔市場龍頭作為成分股。

截至12月16日，國泰數位支付服務主要成分股依據比重大小，依序為微策略（MSTR）占比10.39%、美國券商Robinhood Markets（HOOD）占比7.25%、金融服務公司PayPal Holdings（PYPL）占比6.05%，金融支付巨頭Block（SQ）、金融科技服務商Fiserv（FISV）、美國加密貨幣交易所Coinbase（COIN）、支付系統商Mastercard（MA）、Visa（V）以及輝達（NVDA）等，積極布局數位支付與AI題材。

根據台灣集中保管結算所統計至12月13日，國泰數位支付服務受益人數從去年年底的1,815人激增至24,313人，成長增幅達1,240%，國泰數位支付服務經理人楊庭杰觀察，受益人大幅增加的主因集中在兩個關鍵時間點。

首先是今年4月加密貨幣市場話題結合ETF除息，吸引大量投資人進場；第二次則是在川普當選美國總統後，市場預期美國可能放寬對加密貨幣的監管政策，進一步推動市場情緒高漲。這些因素共同促成數位資產概念股大幅上漲，也讓持有這些股票的國泰數位支付服務受到市場關注。

楊庭杰表示，綜觀今年ETF表現，相較同類型ETF報酬率平均約兩成，國泰數位支付服務績效逾七成最為突出，回顧過去兩年表現的報酬率高達145.99%。

展望後市，其最大成分股微策略將於下周一（12月23日）美股開盤前正式被納入那斯達克100指數，這也意味它將成為規模達3200億美元的資產管理基金Invesco那斯達克100指數ETF（Invesco QQQ Trust）成分股，帶來數十億美元被動投資資金流入，後市受到看好，也為國泰數位支付服務帶來長線成長動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。