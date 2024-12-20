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2025年第3季首檔台日跨境ETF可望掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會全力支持推動台日跨境ETF相互掛牌。12月19日已正式公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，未來台日ETF得於對方交易所相互掛牌，進一步促進市場交流與發展。

證交所表示，此舉為台日交易所ETF跨境上市奠定基礎，同時感謝日本交易所的積極協助及投信業者的熱情參與，目標於明(2025)年第3季實現首檔台日跨境ETF的掛牌上市。

今年以來，台股及日股表現亮眼，截至12月19日漲幅分別超過27%及15%，在亞洲市場排名第一及第二，對兩地投資人具極大吸引力。日本交易所目前掛牌超過300檔ETF，其ETF資產規模更為亞洲第一，此次合作不僅能將日本多元化的ETF引入台灣市場，為市場注入全新活力，更可首次將台灣ETF帶進日本市場，吸引更多外資流入，拓展海外市場商機。

證交所強調，台日交易所多年來合作密切，非常期待這次跨境ETF的合作，也預期將深化兩地資本市場的連結，更有助於共同推動區域經濟的繁榮與發展。

近年來，國人積極布局全球化資產，提升風險分散意識並尋求高成長市場報酬，帶動對國外金融商品的需求激增，導致資金外流。跨境ETF的上市，不僅能擴充產品線，滿足投資人多元化配置需求，還能提升市場國際化程度，吸引外資進入，提升ETF市場規模與深度，促進長期穩定發展。證交所將持續推動創新商品，為投資人、業者與市場創造三贏局面，加速邁向亞洲資產管理中心的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

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