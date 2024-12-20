剔除台塑、台玻 00850五進兩出今日生效

具備「季配+永續+市值型」特色的元大臺灣ESG永續（00850）追蹤由臺灣指數公司與富時國際指數公司合編的臺灣永續指數，本次成分股審核為五進兩出，相關成分股調整將自12月20日收盤後生效（亦即自12月23日（星期一）起生效）。

00850成分股納入華邦電（2344）、京元電子（2449）、嘉澤（3533）、上海商銀（5876）、矽力*-KY（6415）；成分股刪除台塑（1301）、台玻（1802）。

00850追蹤指數為每年於6月及12月進行兩次定審，前一次新增13成分股檔數，調整後成分股檔數來到97檔；此次五進兩出後，成分股檔數來到100檔。

ESG篩選因子對於長期投資的影響性，據美銀證券統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，更有機會創造可預期性的股東報酬，降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等ESG事件風險。

元大投信指出，在市值型與高股息ETF的比較上，應了解ETF的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。