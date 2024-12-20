聯準會第三降 非投等債看俏

美國聯準會12月會議如市場預期降息1碼，挾著降息投資契機，債券ETF投資持續發燒，觀察12月19日ETF表現，以短債、非投等債表現相對抗跌。進一步觀察自今年9月聯準會首次降息以來債券ETF含息報酬表現，其中以群益優選非投等債ETF（00953B）上漲3.75%表現最佳，進一步觀察前十名中就有一半是非投等債ETF。市場法人表示，從資金面還是基本面來看，非投等債表現都值得期待，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF理財達人指出，00953B甫公布第三次預估配息金額為0.07元維持新高，其之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益投信表示，聯準會後續將放緩降息步伐，2025年僅會有兩碼降息，2026年也是同樣的降息幅度，使得市場對後續降息預期明顯降溫，不過面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，非投等債表現優於其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，聯準會表示當前仍處於繼續降息的軌道上，此外，川普政策雖將左右後續通膨，但對美國經濟軟著陸信心仍高，這次聯準會議結果與美銀美林經理人調查報告皆暗示非投等債後續表現突出。此外，觀察非投等債的發債企業淨槓桿率處在2012年以來的相對低位，顯示其財務體質穩健，加上信用利差偏低，意味著違約風險較小，搭配現階段非投等債殖利率高於十年均值，具配置吸引力下，可望持續吸引資金進駐，表現仍值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。