掌握未來十年最熱門投資趨勢 中信ETF 009801 1月13日開募

隨著AI應用如雨後春筍般出爐，AI賽道的贏家也逐漸明朗化，無論是AI晶片龍頭，或是另闢ASIC蹊徑的網通王者博通，以及包含微軟、亞馬遜、臉書與谷歌等四大 CSP 業者，近期股價屢創新高，成為投資人競相追捧的科技公司。中國信託投信「2025 年第一募」的中信美國創新科技 ETF（009801），成分股一舉囊括這些科技巨頭，且前五大成分股權重達 60%，幾乎全屬AI概念股，協助投資人掌握未來十年內最熱門投資趨勢。

中國信託投信表示，根據彭博（Bloomberg）統計，全球主要科技領域中，科技品牌龍頭大多集中在美國，如輝達、亞馬遜、Meta（臉書母公司）等企業，極具主導優勢；此外，美國科技品牌市佔率高，表示美國企業極具競爭優勢，整體定價能力較高、產品獲利能力也優於各國科技類股。

009801經理人王建武表示，歷年創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的 AI 應用，每當這些創新科技問世 十年後，美國科技股與其他市場的股票漲幅，都會拉開不小差距，足見「美國 X 科技 X 創新」，即為爆發力高的投資公式。而觀察標普 500 指數成分股亦可發現，研發投入占營收比重越高的企業，近一年漲幅明顯高於研發投入占比較低的企業，顯示研發投入與股價表現呈正相關。

王建武說，009801 追蹤指數為「Solactive 美國創新科技指數」，篩選自由流通市值大於5億美元、近三個月日均成交量大於 400萬美元1的科技巨頭，其中財務指標部分，進一步篩選研發占銷售比前75名高、價格動能前50名高的企業，雙重確認企業研發能帶動股價動能。以近 5 年皆為指數成分股的輝達、AMD、Palo Alto 為例，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，確實是股價爆發的關鍵之一。

中國信託投信表示，全球500大企業中，研發支出前十大高者，有七家來自美國，且研發支出佔銷售比重等財務指標中，美國顯著高於主要區域市場，顯見美國於創新研發的地位獨占鰲頭。想掌握未來十年投資最熱門投資趨勢的投資人，選擇投資 008901 即可囊括包含當前最具潛力的科技業領頭羊，且 10 元發行價可輕鬆入手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。