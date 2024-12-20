快訊

中職／陳子豪轉戰味全龍「炸裂舞」恐成絕響 峮峮5字回應

起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給民眾黨

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航影響逃生...還有人被建材壓住

數位資產利多顯現 這檔ETF飆上新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰全球數位支付服務-績效。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表 )
國泰全球數位支付服務-績效。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表 )

隨川普即將重返白宮，推動數位資產及相關類股價格驚驚漲，當中最引人矚目的即是加密資產大戶微策略（MSTR），今年股價暴漲463%，這波漲勢也推升持有該股的ETF國泰全球數位支付服務（00909）價格飆上新高，00909基金經理人楊庭杰指出，00909今年以來報酬率達71.45%，領先其他ETF，受益人數已激增1,240%。

國泰全球數位支付服務(00909)追蹤Solactive全球數位支付服務指數，是台灣首檔數位支付相關ETF，涵蓋數位資產、區塊鏈等相關個股，從已開發國家交易所中選取具有數位支付相關的股票，並考量市值及流動性，篩選出30檔市場龍頭作為成分股。

截至12月16日，00909主要成分股依據比重大小，依序為微策略（MSTR）占比10.39%、美國券商Robinhood Markets（HOOD）占比7.25%、金融服務公司PayPal Holdings（PYPL）占比6.05%，金融支付巨頭Block（SQ）、金融科技服務商Fiserv（FISV）、美國加密貨幣交易所Coinbase（COIN）、支付系統商Mastercard（MA）、Visa（V）以及輝達（NVDA）等，積極布局數位支付與AI題材。

根據台灣集中保管結算所統計至12月13日，國泰00909受益人數從去年年底的1,815人激增至24,313人，成長增幅達1,240%，楊庭杰觀察，受益人大幅增加的主因集中在兩個關鍵時間點。首先是今年4月加密貨幣市場話題結合ETF除息，吸引大量投資人進場；第二次則是在川普當選美國總統後，市場預期美國可能放寬對加密貨幣的監管政策，進一步推動市場情緒高漲。這些因素共同促成數位資產概念股大幅上漲，也讓持有這些股票的00909受到市場關注。

楊庭杰表示，綜觀今年ETF表現，相較同類型ETF報酬率平均約2成，00909績效逾七成最為突出，回顧過去兩年表現的報酬率高達145.99%，展望後市，其最大成分股微策略將於12月23日美股開盤前正式被納入那斯達克100指數，這也意味它將成為規模達3,200億美元的資產管理基金Invesco那斯達克100指數ETF（Invesco QQQ Trust）成分股，帶來數十億美元被動投資資金流入，後市受到看好，也為00909帶來長線成長動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

延伸閱讀

最牛一輪／先進光放閃 國泰48俏

川普將上任...加密貨幣行情滾燙！00909漲幅超過8成 專家：政策、市場都是大利多

比特幣衝破10萬美元…加密貨幣再迎新高峰？台灣專家這樣解讀

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3199、國泰飛香港最高折1212元

相關新聞

掌握未來十年最熱門投資趨勢 中信ETF 009801 1月13日開募

隨著AI應用如雨後春筍般出爐，AI賽道的贏家也逐漸明朗化，無論是AI晶片龍頭，或是另闢ASIC蹊徑的網通王者博通，以及包...

數位資產利多顯現 這檔ETF飆上新高

隨川普即將重返白宮，推動數位資產及相關類股價格驚驚漲，當中最引人矚目的即是加密資產大戶微策略（MSTR），今年股價暴漲4...

00757百元後投資策略 定期定額可搭上長線多頭列車

許多科技大老持續喊出AI長線發展空間巨大，統一FANG+ETF（00757）站上百元之後，依舊一路見高不是高，今年以來漲...

大盤震盪 法人認為台股高息 ETF 是抗跌跟漲最佳利器

聯準會降息趨緩消息一出，全球股市大震盪，台股也難逃大跌，大盤19日下跌236.42點，跌幅1.02%，指數收在22,93...

台日雙向ETF 明年Q3掛牌

為打造亞洲資產管理中心，金管會昨（19）日宣布台灣與日本的ETF（指數股票型基金）得相互在對方交易所掛牌，已有一家投信業...

高息ETF 抗震優選

美國聯準會降息趨緩訊息一出，全球股市大震盪，台股也大跌，昨（19）日失守23,000點，跌幅1.02%，而擁有息收題材的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。