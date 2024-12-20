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00757百元後投資策略 定期定額可搭上長線多頭列車

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一 FANG+ETF（00757）定期定額報酬率。(資料來源：晨星)
統一 FANG+ETF（00757）定期定額報酬率。(資料來源：晨星)

許多科技大老持續喊出AI長線發展空間巨大，統一FANG+ETF（00757）站上百元之後，依舊一路見高不是高，今年以來漲幅已經超過65%。愈來愈多投資人關注到這檔「站在巨人肩膀上」的ETF。對空手者來說，想下手卻又怕高，統一投信表示，可透過定期定額攤平成本來分散風險，藉由累積持股數，搭上長線的多頭列車。

據晨星回測統計至11月底止，00757的一年定期定額報酬率為24.59%，也就是若每月投入5,000元定期定額存股00757，12個月共投入本金6萬元，一年下來預估累積總資產可達74,755元。若以此金額持之以恆存股5年，本金共30萬元，依晨星回測定期定額5年報酬率為122.61%，如此總資產可達667,825元，顯示累積愈久投入的本金愈多，與報酬率加乘效果愈放大。不過，此為基金歷史淨值回溯試算，不一定代表未來表現，而且不同時間進場，將有不同績效。

目前美股市值前五大巨頭，分別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE，也是今年貢獻美股大漲的重要功臣。00757之所以能迭創新高，就是持有科技巨頭的純度高，十檔成分股採等權重再平衡模式，每檔成分股的初始權重皆為10%，每季自動再平衡。正因為每檔成分股都是創新成長型的龍頭股，就算AI晶片王輝達近期進入修正，但網通及ASIC晶片龍頭博通崛起，Google發表量子運算晶片利多，00757照樣受惠。

統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示，科技股將是降息循環期的最大贏家，而AI仍是全球市場主旋律，加上川普交易概念，投資要掌握AI最前線標的。FANG+尖牙指數成分股不僅皆為科技巨頭，也都是AI主要玩家，在AI題材中占據絕對優勢，長線發展趨勢無虞。不過因科技股本來波動就較大，且FANG+成分股只有十檔，適合風險承受程度較高的投資人。建議可透過定期定額方式布局，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 定期定額

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