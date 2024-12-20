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大盤震盪 法人認為台股高息 ETF 是抗跌跟漲最佳利器

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大盤大跌，台股高息ETF表現。（資料來源：CMONEY、2024/12/19*ETF選取成立滿一個月）
大盤大跌，台股高息ETF表現。（資料來源：CMONEY、2024/12/19*ETF選取成立滿一個月）

聯準會降息趨緩消息一出，全球股市大震盪，台股也難逃大跌，大盤19日下跌236.42點，跌幅1.02%，指數收在22,932.25點，2,3000點關卡再度失守；台股大跌震盪的表現，也讓台股ETF投資人受驚，不過擁有息收保護的台股高息ETF表現相對抗跌。

觀察24檔台灣人熱愛的台股高息ETF在19日的表現，有23檔相對大盤抗跌，其中00919群益台灣精選高息ETF、00929都小跌0.17%，表現最抗跌。市場法人表示，接下來將面臨降息、地緣政治風險、美國總統川普上任等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

群益投信表示，全球金融市場將面對降息趨緩以及川普即將上任的波動因素，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，整體而言，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF可掌握配息以及資本利得契機，是投資人不可不留意的標的。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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