高息ETF 抗震優選

美國聯準會降息趨緩訊息一出，全球股市大震盪，台股也大跌，昨（19）日失守23,000點，跌幅1.02%，而擁有息收題材的台股高息ETF表現相對抗跌。觀察盤面上24檔台股高息ETF表現，有23檔表現優於大盤。

投信法人表示，市場接下來將面臨降息、地緣政治風險、美國總統川普上任等眾多因素影響，盤勢可能在瞬息間變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

台股高息ETF表現

以昨天台股大跌震盪盤勢來看，群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息以小跌0.17%最抗跌；成交量來看，00919逾10萬張，由於配息0.72元維持新高，昨天是最後買進日，顯示仍有不少投資人搶在配息前進場。

群益投信表示，全球金融市場將面對降息趨緩以及川普即將上任的波動因素，而想在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量。

整體而言，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估2025年台灣企業獲利年增約16%，達雙位數增長，經濟底氣紮實，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

保德信投資長李孟霞分析，2025年元月川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大。

以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。