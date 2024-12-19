163萬ETF存股族注意！定期定額績效短中長期冠軍都是這一檔

台灣人愛ETF，據證交所定期定額交易戶數統計至11月底，已有超過163萬戶存股族分散於20檔ETF。但投資人一定不知道，定期定額績效最高的ETF，既不是權值型ETF，也不是高息ETF，而是海外ETF股王統一FANG+ETF（00757），00757短中長期的定期定額報酬率，在存股族最愛的20檔ETF中都是冠軍，顯示00757續航力強勁。

即便今年算是多頭年，但年中全球市場一度亂流，因此並不是每檔ETF的定期定額報酬率都能繳出正報酬。據晨星統計至11月底，包括群益台灣精選高息、元大高股息、富邦臺灣中小、復華台灣科技優息等四檔存股族追捧的台股ETF，今年定期定額含息報酬率都賠錢，而國民ETF國泰永續高股息也只有1.64%。今年定期定額的冠亞軍都是海外股票ETF，00757達21.82%居冠，遠勝第二名元大&P500的16.31%，

近年來無論歷經疫情、暴力升息、美中貿易戰、AI崛起等多空淬鍊，持之以恆長抱00757，都有好報酬，分別為一年24.59%、兩年65%、三年88.69%，每個時間段定期定額的績效都居冠。如果拉長時間存五年，00757是20檔中唯一定期定額報酬率翻倍的ETF，達122.61%，比起第二名的0052勝出超過29個百分點。

目前美股市值前5大巨頭，分別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE，也是今年貢獻美股大漲的重要功臣。但就算一樣都是追蹤美股的ETF，但績效依舊跑輸00757，主要是00757持有科技巨頭的純度高。

00757的十檔成分股採等權重再平衡模式，每檔成分股的初始權重皆為10%，這些飆股狂飆時，權重貢獻度自然高於其他ETF。也因為每檔成分股都是創新成長型的龍頭股，就算AI晶片王輝達近期進入修正，但網通晶片龍頭博通崛起，Google發表量子運算晶片利多，00757照樣受惠。

統一FANG+經理人林良一表示，科技股將是降息循環期的最大贏家，而AI仍是全球市場主旋律，加上川普交易概念，投資要掌握AI最前線標的。FANG+尖牙指數成份股皆為AI主要玩家，雖然波動稍大，但長線發展趨勢無虞，在AI題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望持續發威，透過定期定額布局，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。 存股族最愛的20檔ETF定期定額含息報酬率。資料來源：晨星，新台幣/主級別/含息報酬，截至11/30，單位%註：樣本為證交所11月定期定額交易戶數統計排行月報表之20檔ETF。依今年定期定額報酬率排序。顯示N/A者為成立時間未滿計算時間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。