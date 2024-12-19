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聯準會降息趨勢不變 00966B有望受惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯準會12月利率決策出爐，因主席鮑爾言論偏向鷹派，市場情緒趨向負面，引起賣壓出籠，美國10年債殖利率收漲逾10個基點，升破4.5%，達到川普當選後的高點。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，受聯準會鷹派貨幣政策影響，債市短線預計呈現震盪，但即便降息速度放緩，目前仍處於降息循環。

張美媛指出，投資等級公司債目前殖利率處於高檔，可望持續受惠降息循環、經濟成長穩健及川普減稅的多重利多。

張美媛表示，聯準會12月如預期降息1碼，惟因9月首次降息至今，高利率對經濟的緊縮效果已經大幅緩和，未來貨幣政策將進入新階段，後續降息將更為謹慎，使債市出現較大波動。

張美媛說，最新點陣圖也顯示，未來降息幅度低於市場預期，但聯準會長期(Longer Run)利率預估為3%，低於本次降息後的利率4.25-4.50%，顯示未來仍有降息空間。聯準會降息趨勢不變，只是幅度和速度變緩，短線震盪反而提供債市投資人不錯的進場機會。

相較非投資等級債，BBB級公司債違約率較低，但與美國公債相比，BBB級公司債殖利率又相對高，適合作為兼顧風險及收益的資產配置。張美媛表示，川普上任後將推行減稅政策，公司債也有望受惠。投資人可以趁近期債市震盪時分批布局，中長線持有也能以債息收益為目標。

統一ESG投等債15+ETF追蹤之指數聚焦票面利率在4.5%以上的BBB級公司債，選債時還納入ESG因子，搭配ESG評級變動加減權機制，嚴選ESG好公司債，有機會受惠全球ESG成長趨勢。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公司債 降息

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