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金管會宣布台日ETF雙向掛牌將上路 龍頭野村投信可望打頭陣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布台日ETF雙向掛牌將上路 龍頭野村投信可望打頭陣。本報資料照片
金管會宣布台日ETF雙向掛牌將上路 龍頭野村投信可望打頭陣。本報資料照片

台日交流越來越密切，同時為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今日宣布正式啟動台日ETF的二地互相掛牌政策，證期局副局長高晶萍說明，未來日本ETF也可找境內總代理掛牌在台灣上市交易，或是台灣業者發行ETF，去連結到日本首檔基金，這二種方式未來都可以執行，並看好明年第三季前後會有首檔ETF掛牌。

推動台日跨境ETF相互掛牌列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下之重要措施，其中，證期局並透露，目前已有一家投信業者在規畫要發「雙向的」，該開放也是基於業者的建議而提出。

據了解，該業者就是日商野村投信，正密集和證交所協商雙掛牌事宜。

同時，為推動台日跨境ETF相互掛牌，金管會將於近期公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地。

高晶萍指出，目前至少已有一家投信業者表示，對於雙向掛牌的二種方式，都想進行。而二地ETF雙向掛牌，最早始於台港互相掛牌，共有4檔，但5年之後，已有3檔分別在104年、111年終止台灣總代理委託而下市，剩元大滬深300 ETF還留下來，這次將推動日本互相掛牌，至於台歐、台美的ETF雙掛牌，未來也將陸續評估、開放。

證期局指出，證交所已與日本東證所洽談，雙方均有意推動ETF相互掛牌合作，金管會將於近期公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市，未來台日ETF得相互於對方交易所掛牌，可擴大台灣業者拓展海外市場的商機，提供投資人更多元商品選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信 日本

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