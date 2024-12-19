00692、00878、00933B、00948B…平均每月加薪快5萬！瑞奇媽：突然就「逃離職場」

再過3週2024就過完了，雖然10月時已經達標今年的目標40萬，但還是好奇到底會超過目標多少？以下一樣有before和after。

2024 ｜ 12月

總共：NT$107588 YTD金額：NT$594454 40萬達成率：148.61% 第四季股息：NT$224951 00692：NT$23468 00878：NT$83084 00933B：NT$656 00948B：NT$380

2023 ｜ 12月

總共：NT$72198 00692：NT$35618 00878：NT$36138 006208：NT$442

差一點就到60萬了，但許多部位是第四季才增加的，所以我很期待明年的股息。

說一下最近的狀況好了，之前工作時老想著要是能不用去上班多好，沒想到老天開了個黑色玩笑，速速達成不用上班的願望（我真的沒有想過是以這種形式達成啊）。

必須說確診要化療的前2週，心情很崩潰，世界突然很灰暗，但家人、朋友、同事的關心包圍我，讓我知道「好好活下去」不僅對我重要，也對這些愛我的人意義重大，所以沒有理由不拼了，是吧？

還好瑞奇媽的現金流計畫雖還沒完全達成，但cover「呼吸的代價」應該還有多一點出來支付生活費用，治療費也有保險扛著，一切都安排好了，只是之後資產累積的速度可能就慢下來了，但健康絕對是優先。

在治療的過程，我會繼續發文，但可能效率變慢，寶寶們還是可以來哀居走走，或是去瑞奇媽的脆看看我。

「職場逃離計畫」莫名的達成了，你們呢！快與我分享2024年的成績吧。

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