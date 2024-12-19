大盤綠油油...00878買氣卻爆棚！專家：小資族可搭配00922別錯過短線撿便宜機會

台股今開盤跳水四百點，台積電盤中拉回到1055元，反而吸引ETF投資人進場撿便宜。

規模跟人數在高股息中位居第一大的國泰永續高股息（00878），盤中價格來到22.05元，交易量爆量超過6萬張，網友說「縮水就繼續買」、「增加股數」、「不中斷才有機會」，也有人說，「我撿00878還有00922」、「878高息配922高成長可以躺平了」。

近期部份高股息ETF配息金額明顯縮水，市場上開始有「棄高股息ETF改擁抱市值型ETF」的聲音。

專家分析，如果有領息的需求，那在高股息ETF篩選上，建議以經歷過台股多空循環考驗的高股息ETF為主，才能力抗這波ETF降息潮，此外也可以增加市值型ETF的配置，讓整體投組進可攻、退可守。

分析師建議，台股基本面無虞，短期僅受到美明年降息步調不如預期影響，但歷年來台股在12月的上漲機率高，投資人可把握拉回時勇敢進場，尤其明年仍是大型股的舞台，建議台股ETF投資人選大不選小，除了高股息ETF，也應適度調高市值型產品的比重，添加成長動能。

最近受到市場討論度高的國泰台灣領袖50（00922），因是新一代的市值型ETF，目前股價21元左右，聚焦台灣最大50檔企業龍頭，從半導體、金融、電子、通訊和汽車等一把抓。

今年以來各產業多頭輪動明顯，展望明年在AI主題帶動下，台股大盤還有豐沛的向上動能，00922緊貼台股走勢，今年報酬跟配息表現都不錯，已被許多人納入跟00878一起定期定額的投資選單。

分析師表示，台股這兩天只是短線反應聯準會降息步調，短線波動反而帶來進場的機會。

輝達執行長黃仁勳預計2025年1月中旬會返台參加台灣輝達尾牙感恩大會，蘋果也傳出要求供應鏈協力廠準備備料生產iPhone SE 4，預估最快2025年3月就會推出，「最便宜的AI手機」料將帶來一波換機潮，此時逢低提前卡位台股才是正解。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。