快訊

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

00757百元後投資策略 定期定額可搭上長線多頭列車

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

許多科技大老持續喊出AI長線發展空間巨大，統一FANG+ETF（00757）站上百元之後，依舊一路見高不是高，今年以來漲幅已經超過65%。愈來愈多投資人關注到這檔「站在巨人肩膀上」的ETF。對空手者來說，想下手卻又怕高，統一投信表示，可透過定期定額攤平成本來分散風險，藉由累積持股數，搭上長線的多頭列車。

據晨星回測統計至11月底止，00757的一年定期定額報酬率為24.59%，也就是若每月投入5,000元定期定額存股00757，12個月共投入本金6萬元，一年下來預估累積總資產可達74,755元。若以此金額持之以恆存股5年，本金共30萬元，依晨星回測定期定額5年報酬率為122.61%，如此總資產可達667,825元，顯示累積愈久投入的本金愈多，與報酬率加乘效果愈放大。不過，此為基金歷史淨值回溯試算，不一定代表未來表現，而且不同時間進場，將有不同績效。

目前美股市值前5大巨頭，分別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE，也是今年貢獻美股大漲的重要功臣。00757之所以能迭創新高，就是持有科技巨頭的純度高，十檔成分股採等權重再平衡模式，每檔成分股的初始權重皆為10%，每季自動再平衡。正因為每檔成分股都是創新成長型的龍頭股，就算AI晶片王輝達近期進入修正，但網通及ASIC晶片龍頭博通崛起，Google發表量子運算晶片利多，00757照樣受惠。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，科技股將是降息循環期的最大贏家，而AI仍是全球市場主旋律，加上川普交易概念，投資要掌握AI最前線標的。FANG+尖牙指數成分股不僅皆為科技巨頭，也都是AI主要玩家，在AI題材中占據絕對優勢，長線發展趨勢無虞。不過因科技股本來波動就較大，且FANG+成分股只有十檔，適合風險承受程度較高的投資人。建議可透過定期定額方式布局，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ AI ETF 定期定額

延伸閱讀

ASIC需求旺！誰拿了輝達的金鏟子？！

0050、006208成分股都一樣....存股績效真有差？杉本「1關鍵決勝」：高點適合定期定額

吳誠文：安全許可、美政府同意 與星鏈合作理所當然

微軟買輝達晶片採購量逼近50萬個 台鏈受惠大

相關新聞

大盤綠油油...00878買氣卻爆棚！專家：小資族可搭配00922別錯過短線撿便宜機會

台股今開盤跳水四百點，台積電盤中拉回到1055元，反而吸引ETF投資人進場撿便宜。

12月底有上漲行情？台股會是「拉積盤」？伊森：0050、006208、00692含積高、報酬勝大盤

相信許多投資人都會納悶，台股指數從11月初的高點回落大概3%左右，怎麼自己的持股跟天崩地裂一樣？

看壞美債…他卻成功抓到00679B、00687B、00933B、00937B反彈！小童曝下波關鍵

你是有布局債券需求的朋友，那現在就會是你進場的絕佳時機。

00929、00934等ETF股息少到不如定存？稀飯提醒4觀念：只看配息會忽略真正價值

月配息ETF的投資人最近心情猶如坐雲霄飛車，配息公告一波接一波，等來的卻不是驚喜，而是失望。

00919維持高股息傲氣！確定配息0.72元、年化配息率12% 今天最後買進

根據群益投信官網最新期後配息公告顯示，00919本次確定配發金額為新臺幣0.72元維持新高，00919本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。

0050、006208成分股都一樣....存股績效真有差？杉本「1關鍵決勝」：高點適合定期定額

杉本介紹了許多高股息ETF，但卻鮮少介紹市值型ETF，許多小本們要求能不能分析0050、006208，杉本今天就來解析一下這兩檔ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。