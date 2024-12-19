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12月底有上漲行情？台股會是「拉積盤」？伊森：0050、006208、00692含積高、報酬勝大盤

聯合新聞網／ 投資伊森
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

相信許多投資人都會納悶，台股指數從11月初的高點回落大概3%左右，怎麼自己的持股跟天崩地裂一樣？

其實大家並不孤單，因為在太平洋對岸的美股，也有一樣的狀況，三大指數道瓊、那斯達克、標普五百拉回幅度都沒有超過3%，但投資人的持股已經跌的咪咪卯卯，這到底是為什麼呢？

對於12月年底的行情，台股還能有所期待嗎？又該怎麼布局？今天伊森簡單跟大家分享說明。

台、美同步：拉權值股殺中小個股

其實台、美股同步發生大盤上漲但個股跌爛的狀態，原因無他就是權值股的漲幅掩蓋了一切。

從上圖就可以看到，白色的線是標普五百股價在200日線以上的狀況，目前水平已經來到極低的30.48%，顯示出美股在抽離權值股後的整體表現有多疲弱。

這點跟我們的櫃買市場有異曲同工之妙，都是大盤指數沒有跌太多，結果投資人手上個股跌的跟股災一樣。

而從標普五百價值股ETF的走勢來看就更清楚了，算到上周五已經是連續第10根黑K。

要知道上次情緒面來到這麼低的位置可是在今年8月5日的時候，是日央升息還有就業市場暴雷的時間點，如今全球總經環境比當時來的更穩定，實在沒理由繼續殺下去。

事件型驅動盤勢轉折

但也就是這樣才能映證危機就是轉機的俗語，本週投資人可以多多關注央行利率會議的結果，以及週五美國四巫日的結算，或許台、美股的聖誕行情正處在最好的發球位置也說不定。

如果美股與台股能利用事件表態方向，才能在外資要放假的情緒下擴張交易量，否則進入聖誕節至跨年，美股量小不容易扭轉格局，費半與台股就更難走出趨勢盤。

尤其費城半導體指數如果好不容易站回所有均線，但又掉下去，那就是異常「有效」跌破年線，屆時的劇本就會完全相反了。

台股大盤本周要是能站穩五日線，甚至能越過23387，那就更強，上圖是週K級別的K線圖，如今正在收斂底部，未來表態很重要，突破了就是多君發球劇本，有利年底行情。

利用高「積」市值型ETF搭上行情

那在了解年底盤勢的變化，重點還是會回歸到該觀察哪些ETF的情境中，其實對伊森來說這個問題反而不難。

在2024年的年底即將邁入2025年的時刻，全球的景氣循環其實也走到一個相對後段的時間點，挑選ETF如果能跟未來大趨勢中最具成長性的產業走在一起，那在參與行情上就能如魚得水。

而台股特別之處在於「台積電」的權重極高，且台積電作為半導體先進製程的領頭羊，在2025年仍有韌性和成長性存在。

從上圖更看到，法人平均對台積電的營收與EPS預估都是高成長性的。

如果說真要參與年底到2025年初的行情，投資含台積電成分較高的市值型ETF應該會更勝過直接投資大盤，以下提供幾檔含台積電高的大盤ETF給投資人參考。

想知道更多產業與經濟趨勢？歡迎訂閱伊森的頻道：投資伊森

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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