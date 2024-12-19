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00929、00934等ETF股息少到不如定存？稀飯提醒4觀念：只看配息會忽略真正價值

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
近來不少月配高股息都面臨「降息潮」。台股示意圖／聯合報系資料照
近來不少月配高股息都面臨「降息潮」。台股示意圖／聯合報系資料照

配息ETF的投資人最近心情猶如坐雲霄飛車，配息公告一波接一波，等來的卻不是驚喜，而是失望。

00929與00940等月配息ETF的股息大幅度縮水。

00929的股息從0.2元一路下修到0.05元，而00939也從0.063元縮減至0.05元，前幾天公告的00940股息也從最高的0.05元降至0.03元。

月配息ETF真的不行了嗎？

稀飯的觀點：存股投資，需要一點時間和耐心。

許多投資人因為股息的波動，開始對月配息ETF失去信心。但稀飯要說，一檔ETF需要經歷長期的時間驗證，才能證明其價值。

舉例來說，國民ETF國泰永續高股息（00878）剛上市時的首配僅配發0.05元。當時它在市場表現平淡，更遭受不少批評。

0056更是在2022年一度跌破發行價。儘管如此，2檔ETF如今都是市場上的明星產品。

多數新發行的月配息ETF仍處於破發狀態，無法分配資本利得作為股息來源之一，僅能靠成分股的股利。

另外，00929、00934等則是有資本利得，但因過往未填息總總因素，導致12月也調降配息金額。

四大投資心法，助你穩健存股

1、配息不能只看單一時期數據，應觀察年度整體累積股利

股息波動屬於正常現象，檢視整年度的總配息金額，才能更客觀了解該ETF的真實殖利率。

舉例：00929於12月配發0.05元，但綜觀2024年度的配息金額，累積共配發1.81元，以年均殖利率19.6元計算，年化殖利率仍有9.26%；以最高價格21.87元計算，也有8.27%。仍然比過往台股平均殖利率還有優異，因此，並沒有想像中的這麼低！

下次面對單月配息縮水時，別急著賣出，看看一整年的成績單，或許你會有不同想法。

2、殖利率不是一切，績效更加重要

ETF的總回報包含資本利得與配息。忽略價格走勢，單純看配息，可能低估一檔ETF的真正價值。

3、分散投資，降低風險

分散投資是應對波動的不二法門。若擔心月配息縮水，不妨配置一些不同屬性的高股息ETF或市值型、主題型ETF，強化你的投資組合。

另外，單筆投入風險極高，市場波動可能造成短期損失。定期定額分批佈局可有效分散風險，減少市場中短期波動的影響。

　

4、給時間一點時間，存股不是讓人生痛苦的工具

存股是一種長期投資的策略，隨著時間增長，累積的股利和資本利得才能看到甜美的果實。

短期波動只是過程的一部分，放眼長遠，耐心才是致勝關鍵！

月配息ETF的股息縮減確實令人擔憂，但長期績效才是衡量投資價值的真正標準。

若現有持股與你的投資目標不符，適時調整配置或分散投資其他不同屬性的ETF，是靈活應對市場變動的策略之一。

然而，別因短期高配息誘惑而頻繁更換持股，而未真正了解某一檔的屬性，風險相對更高，且未必適合每位投資人。

根據歷史數據，台股平均殖利率約3~4%，高股息ETF約5~6%。

目前多數月配息ETF主要來自成分股的股利，未動用資本利得，因此殖利率波動屬正常現象。長期投資的回報，不僅來自股息，更包括資本利得的成長潛力。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00940元大臺灣價值高息 配息 高股息

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