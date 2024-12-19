看壞美債…他卻成功抓到00679B、00687B、00933B、00937B反彈！小童曝下波關鍵

＊影片拍攝時間12月11日

還記得我在一個月前分享的這兩部影片嗎？當時有多少人又再說債券沒救了...但我卻跟你說反而認為債券的關鍵區域已經到來。

如果你是有布局債券需求的朋友，那現在就會是你進場的絕佳時機。

一樣來分享我個人對於債券的後市看法，以及00679B、00687B、00933B跟00937B它們的下一個關鍵區域又在哪裡。

債券反彈時機回顧

先快速複習一下當時是怎麼掌握到債券的反彈時機。以元大美債20年（00679B）來回顧它的價格走勢。

當時說因為它的價格除了是回到水平的關鍵區域，就可以開始來密切留意價格有沒有出現轉勢，此外，另一個最重要的就是它回到關鍵區域的同時也爆出了大量。

只要大量一出現，就要視為轉折。因此後續如果有看到大量的低點有守，或是大量的高點被突破；那就說明短期的價格在這邊是出現籌碼的轉換，後續就比較容易往上進攻。所以這也是為什麼可以看到，後續價格在回到關鍵區域並且突破大量Ｋ棒的轉折之後，就如期的開始反彈。

00937B分析

另檔00937b更誇張！當時在10/17的時候，才說目前的位置覺得偏尷尬，會更傾向等待拉回到下方的15.85元關鍵區域，再來布局。而後續也是非常完美的抵達，隨後就展開反彈的上漲行情。

利率與經濟展望

接著我想帶大家看一下跟債券最密切相關的利率，一起來看看明年的大方向規劃會是什麼？

如果以明年美國聯準會的降息時程來觀察，原本之前我們給大家看的數據是明年12月有機會降到3.5%。

但現在看的話，因為今年11月的就業數據是出現反彈，所以目前是先將明年底的利率預期上修到3.75%。但這個3.75%你也不用特別擔心，或是因為可能就業數據的反彈而懷疑自己買債券是不是沒救了會睡公園。

因為其實如果以趨勢來看，非農就業是不是還在肉眼可見的長期往下

而11月失業率的部分是不是也同時出現了小幅反彈！

但現階段也並不能說經濟到達這邊就已經好轉了，或是說繼續降息的話可能會造成通膨壓力的強力反彈；因為其實現階段這都還在可控的降息趨勢當中。

自己認為降息還不會那麼快結束，還需要走很長很長的一段路。尤其剛剛前面說的失業率反彈，因為這個失業率這也讓市場原本對這個月並不抱著降息的期待，卻一舉大增到8成的降息挹注。關於經濟的這個東西，真的不能只看短期的波動，而是應該要著眼長期的發展。

降息的長期目標

如果來觀察美國聯準會的經濟預測，他們其實在長期的降息目標是看到2026、2027年的2.875%。

我們抓保守一點，至少回到跟核心CPI差不多。其實明年還是可以保守看到我之前不斷分享的3.5%。而這個3.5%我們如果以價量分析來觀察10年期收益率的走勢，那差不多就是回到下方非常關鍵的撐壓轉換區。

所以我自己目前的看法還是不變，我認為利率中長期而言還是非常有機會降到3.5%以下的這個水準。而利率只要還有機會持續往下，那對於債券來說就是一個利多的加持。

但還是要強調，在進場之前一定要先了解你買債券的目的是什麼？是為了安全的領配息，還是勇敢的賺價差？如果是勇敢的賺價差的話，那另一個你要考量的點就是你真的經得起這麼長的時間成本嗎，或是有沒有可能你去買股票、買其他波動更大的工具會更適合你？這都是我們在進場之前一定要先思考清楚的問題！

降息這部分，自己認為不一定要等待利率決議真的降到3.5%，才來調節部位。畢竟以過去幾次的進出場點分析，不論是去年的十月底進場年初減碼，或是今年中進場8月減碼，這其實通通都是利用利率走勢，搭配債券的價量分析來抓到的反轉點。

因此如果中間十年期公債殖利率有先抵達3.5%的話，我也會視情況來先調節手上剩餘的部位。中間也會持續幫大家來留意債券的走勢狀況。

關鍵區域的分析

以目前來看的話，00679B、00687B哪邊會是我們可以留意的關鍵區域呢？

基本上如果以00679B來看，我會認為30元以下會比較安全。如果超過30元的話，就建議減少部位。因為30元這邊除了是傳統名義上的整數關卡之外，其實我們也可以發現30元是有比較多籌碼套在這邊，因此才會像最近看到的出現賣壓。

那00687B的話，我們是不是更直接的可以看到，當時價格回到下面橘色籌碼換手區之後，結果就跟我分享的一樣往上反彈。因此這也是為什麼我一直推崇價量分析的重要性。因為基本面可以幫你分析大方向沒有錯，但少了價量分析的話，你可能就會在對的趨勢裡面，進場到效率差的位置，而讓獲利變少或風險變高。

因此00687B這一部分我一樣會建議等待拉回到下方橘色關鍵區域，或有出現新的轉勢，那我們再來布局！

其他債券的走勢

其他像是00933B、00937B也是如期的拉回之後就再次反彈。

那這部分大家都可以回去複習我當時是怎麼分析的。而現在的話，因為兩者都已經漲出去，所以如果你是偏向價差傾向的話，我自己也是不太建議追高，除非你是明確知道自己有領息的需求，那另當別論。

至於拉回的位置，我則會偏向等待00933B的黑色區域，因為那邊除了是撐壓轉換的位置之外，也是換手第二多的地方。00937B的話也是一樣，如果可以，那建議等待拉回到黑色區域，再來尋找轉勢。

總之，任何操作的重點都是一樣，關鍵區域只是幫助我們觀察有可能拉回或是反轉的區域。而關於能不能進場、能不能加碼，還是要判斷價格來到這邊的反應，去觀察有沒有出現我之前常常分享的轉勢形態。如果有，那才是我們進場的絕佳時機！

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