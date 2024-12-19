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00919確定配0.72元維持新高 19日為參與除息最後上車日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據群益投信官網最新期後配息公告顯示，00919本次確定配發金額為0.72元維持新高，本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。

市場法人表示，00919自12月2日公告本次配息金額以來至12月18日止，受益人數增加逾1.2萬人、規模增加近240億，期間日均量8.1萬張，股價也從23.42元漲到24.01元，可謂交投熱絡吸引投資人紛紛卡位。

市場法人指出，00919第7次配息0.72元維持新高，觀察這7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以12月18日收盤價24.01元來計算，年化配息率12%，為連續7季衝破10%，統計近105萬投資人可望同步受惠。

ETF理財達人指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

ETF理財達人表示，台股受惠景氣面回復，及資金面充沛的雙重利多，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，可擇優布局優質產業。不過市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息

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凱基00950B 配息0.08元

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