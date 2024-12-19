0050、006208成分股都一樣....存股績效真有差？杉本「1關鍵決勝」：高點適合定期定額

杉本介紹了許多高股息ETF，但卻鮮少介紹市值型ETF，許多小本們要求能不能分析0050、006208，杉本今天就來解析一下這兩檔ETF。

這兩檔ETF追蹤的指數相同皆為：台灣50指數，由於追蹤的指數相同，所挑選出來的成分股也相同，決勝點就在於「內扣費用」。

0050內扣費用約：0.43% 006208內扣費用約：0.25%

006208的內扣費用低蠻多的。

那在長期投資方面呢？市值型ETF因為目前台股來到高點，所以股價也比較高，適合定期定額買入，不適合大筆購入。

以每月投資5000元，從2013年至2024年不間斷，在這12年來，0050的最後總值為214.6萬元，投資報酬率為198.2%，年化報酬率為9.5%。

006208的最後總值為220.3萬元，投資報酬率為206%，年化報酬率為9.8%。

長期投資來看，006208也較為吃香。

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