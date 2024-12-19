11檔ETF今年報酬率超過5成 科技題材表現突出

根據投信統計今年初至12月16日，國內ETF績效有11檔今年報酬率超過5成，國泰數位支付服務（00909）因搭上比特幣狂飆浪潮，今年以來報酬率高達72.8%排第1，統一FANG+（00757）、第一金太空衛星（00910）、富邦未來車（00895）報酬率也都超過6成。

觀察2024年國內ETF績效排行榜，鎖定各類型科技題材的ETF表現名列前茅，如00909鎖定投資加密資產、區塊鏈等數位支付相關個股，配合比特幣近期飆破10萬美元新天價，00909股價跟著水漲船高，成為今年以來唯一報酬率超過7成的ETF。

另外00757鎖定臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google）為首的美國科技指標股，00910搭上太空衛星題材，00895囊括輝達（NVIDIA）、台積電、特斯拉（Tesla）等熱門成分股，3檔ETF今年以來報酬率均超過6成，分居排行榜第2至4名。

今年台股漲幅在全球股市名列前茅，排行榜前10名中，有5檔鎖定投資台股，包括元大台灣50正2（00631L）、群益台灣加權正2（00685L）、富邦台灣加權正2（00675L）、國泰台灣加權正2（00663L）和富邦科技（0052），今年以來報酬率全超過5成。其中4檔是2倍槓桿的市值型台股ETF。

值得注意的是，今年熱門的高股息ETF，績效表現平平，如元大台灣價值高息（00940）今年以來報酬率為-1.27%；反觀市值型ETF因搭上台積電的上漲列車，績效表現搶眼，代表性的元大台灣50（0050）今年來報酬率達48.9%，居排行榜第13位。

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