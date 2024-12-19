12月Fed如期降息 市場看好美國金融債券行情

美國聯準會（Fed）周三18日如市場預期再降1碼，而2025年市場預期再降2至4碼，降息循環下，長天期美債仍有投資利基。在債券產業類別選擇方面，隨著川普內閣人選公布，華爾街銀行高層們紛紛表態看好2025年金融行業前景，銀行債價格也在川普勝選後出現大幅上漲。根據J.P Morgan研究報告，銀行債今年以來至11月中旬的信用利差收斂約40個基點，位居所有行業前列，意味著市場認為銀行業信用風險大幅下降，進而造成債券價格上漲。

截至12月16日台灣有10檔以上的金融及銀行債ETF，其中，基金平均到期殖利率第一名的永豐ESG銀行債15+（00958B）更高達5.84%，基金平均票息率達5.45%，並搭配月配息機制。法人，投資美國長天期銀行債ETF有望搭上美國降息循環順風車，並把握川普政策下的利多產業。

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