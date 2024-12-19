00918勝過0056…產業占比差不多若兩檔都存沒互補性！ 阿格力：夏普值也較高

如果存股想要領利息的屬於想「穩健領息型」。就同樣用兩檔大家熟知的ETF做範例，第一檔我們就是拿0056，因為它最早推出了，所以一定要跟老大哥做一個比較。那另外一檔是最近12月配息的高股息ETF裡面唯一股息增長00918。

我們可以看到其實一樣有短評的部分，0056預測值利率選股波動率大，這是根據過去的一個表現。那00918就可以看到它其實注重成分股填息的一檔高股息的ETF，一樣幫助你快速瞭解這檔高股息ETF的特色是什麼。

穩健領息型的績優評分

那我們來看一下分數，穩健領息型的績優評分，它裡面的標準就比較不一樣。裡面的標準比方說殖利率，如果你的特定的產業比方說佔比太高，這個分數也會比較低，因為就等於說你產業是集中在特定的一個領域，對長期投資來說，可能領息的人比較不是那麼的喜歡。

兩檔ETF的比較

那我們來看一下這個00918得到的分數是8分，0056是6分。這分數有無參考價值？以兩檔同時出現在市場上，因為00918是2022年才掛牌。如果我們以績效來比較...

資本利得：00918是60%，0056是44%。如果含息報酬呢？00918在2022年發行至今，是89.85%，那贏過0056大概將近20%..所以這個評分其實是有它的一個參考性。

產業佔比的比較

例如說如果同時持有0056跟00918好不好？看起來是不太好，應該是說這兩檔沒有互補性，他們的最大持股佔比都是電腦級周邊，都是20幾%；第二都是半導體都是89%；第三大都是金融保險13跟17%。

你要存哪一檔高股息ETF的時候，看一下產業的對比。如果兩檔高股息是產業在前三大產業差距比較大的時候，這時候反而適合配在一起，因為有互補的作用，才不會單一產業不好的時候，兩檔高股息ETF一起死掉。

配息頻率與夏普值

除此之外也可以看到配息的頻率，季配還是月配，上面也會寫得很清楚。除此之外還有夏普值，夏普值一樣越高越好，00918看起來也是比0056還要再大，就代表說你們雙方如果承受一樣的風險的情況下，00918可以得到比較高的報酬。

存股要選擇資本利得型還是要配息型？如果都要佔比怎配？

我覺得啦，有兩個大方向：

第一個方向：根據年紀

24到54歲：那你是不是在衝刺你的事業？如果是我，可能高股息我跟人家也只是買開心的，就覺得說我會有跟上，但大部分的主力還是怎麼樣，放在資本利得型，去衝刺你的本金累積的一個幅度。 65歲以上：含飴弄孫，這時候高股息就拉到60％，增加一點被動收入，因為退休了沒有月薪了；如果這是我自己，40％還是放在這個資本利得型，這樣比較不會老人痴呆症。所以大原則還是說，還是要玩一下價差。

年齡的階段呢，年輕的時候在衝刺事業，你一個月就沒賺多少錢，卻又要拿一點點錢去生利息，小錢生小利息，大錢才能生大利息。所以當你退休的時候，是不是大錢去生大利息比較好？

另外一種觀點：不要被年齡限制

就比方說，你就是很會尋股、很會冒險、很會看盤的趨勢。就算你到65歲，還是個100%資本利得型。

那有一種人雖然很年輕，但是心臟小如土豆一樣，那是不是都穩健理性型？其實我覺得這也不是一個錯誤。

指數型的魔人不要再說什麼存高股息都是垃圾。我覺得還是要回歸到人性面。如果投資沒有考慮到人性的話，那就很容易就失敗。

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