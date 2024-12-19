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月配ETF受益人數大減轉去季配型！ 真星華：當初持有華南金也全換成00878

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

月配型ETF降息已經不是新鮮事，最近每個月都在上演，如果我大量持有的話，內心一定會很煎熬。長輩與家人多少持有一些，幸好比例都不大，影響有限。

我未持有月配型ETF，不是我厲害洞察先機，對於以股市倖存者自居的我來說，純粹是膽子小，先求有再求好，金融股的年配進化到高股息ETF的季配，已經很不錯。季配型都還沒熟悉，市場就冒出月配型，最熱門的時候，還有自組週週配的討論，這個過程跳太快跟不上。

我摩羯座屬牛的I型人，保守穩定，受不了變化太快，照著自己的步調一步一步來，對季配型有些熟悉與心得，才開始注意月配型就看到它降息，自然不會跳進去，這也是一種倖存者吧。

最近月配型ETF受益人數大減，許多人跑到季配型的現象，讓我想起109年持有華南金，110年股利與信心減半，到後來全部換成00878的過程。如果我持有大量月配型，經過這幾個月的降息，可能會信心全無，跟著換股。

換股不見得是壞事，只要是經過「獨立思考想清楚，而非盲目跟風」，再換到更適合需求的標的，過程中有學到知識與經驗，換股就有價值。畢竟我換股幾次，越換越好，實在感受到資產規模增長與配息金額的提高，真金白銀入袋的感覺很棒，自然不覺得適當的換股有什麼不對。

期望明年月配型能迎來春暖花開、萬物復甦，因為那時季配型應該是艷陽高照、百花盛開。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 月配息 降息

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