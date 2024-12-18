高息ETF規模1.8兆 次高

近期高股息ETF配息縮水話題甚囂塵上，但昨（18）日整體規模達1.84兆元，仍是僅次於12月9日的次高紀錄，顯示資金並非全面性撤出台股高息ETF，而是轉往配息尚未調降、成立時間較久、績效表現好的標的上。

觀察高股息ETF的資金流可以發現，11月以來有12檔呈現淨流入、11檔淨流出，且共有六檔淨申購金額超過百億元，且都是屬於季配息，顯示投資人以自組季配，創造月月配現金流；反之，淨流出前五大都是月配息型。

11月以來淨申購金額依序為國泰永續高股息486.52億元、元大高股息275.67億元、群益台灣精選高息248.83億元、大華優利高填息30達202.96億元、元大台灣高息低波160.3億元、凱基優選高股息30達108.51億元。

在資金湧入下，昨日有國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息和大華優利高填息30四檔台股高息ETF規模改寫新高，國泰永續高股息達3742.32億元、元大高股息來到3590.86億元、群益台灣精選高息衝上3125.53億元、大華優利高填息30增胖至642.87億元，其中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30因本月配息表現不俗下，雙雙大吸金。

國泰投信董事長張錫指出，明年台股將續強，縱使近期出現雜音，但長期來看還是整體向上，而AI仍舊是年度投資關鍵字，整體產業循環處在起漲階段；比起過去PC、手機當紅時代，其實台灣在AI產業鏈受惠力度更強勁，表明看好台股發展、不預設高點，投資人可善用新一代聚焦AI和半導體績優股及金融股等投資標的，較能掌握產業輪漲機會。

元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映2024年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息ETF仍可望持續發揮投資特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。