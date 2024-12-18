高息ETF規模1.8兆 次高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近期高股息ETF配息縮水話題甚囂塵上，但昨（18）日整體規模達1.84兆元，仍是僅次於12月9日的次高紀錄，顯示資金並非全面性撤出台股高息ETF，而是轉往配息尚未調降、成立時間較久、績效表現好的標的上。

觀察高股息ETF的資金流可以發現，11月以來有12檔呈現淨流入、11檔淨流出，且共有六檔淨申購金額超過百億元，且都是屬於季配息，顯示投資人以自組季配，創造月月配現金流；反之，淨流出前五大都是月配息型。

11月以來淨申購金額依序為國泰永續高股息486.52億元、元大高股息275.67億元、群益台灣精選高息248.83億元、大華優利高填息30達202.96億元、元大台灣高息低波160.3億元、凱基優選高股息30達108.51億元。

在資金湧入下，昨日有國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息和大華優利高填息30四檔台股高息ETF規模改寫新高，國泰永續高股息達3742.32億元、元大高股息來到3590.86億元、群益台灣精選高息衝上3125.53億元、大華優利高填息30增胖至642.87億元，其中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30因本月配息表現不俗下，雙雙大吸金。

國泰投信董事長張錫指出，明年台股將續強，縱使近期出現雜音，但長期來看還是整體向上，而AI仍舊是年度投資關鍵字，整體產業循環處在起漲階段；比起過去PC、手機當紅時代，其實台灣在AI產業鏈受惠力度更強勁，表明看好台股發展、不預設高點，投資人可善用新一代聚焦AI和半導體績優股及金融股等投資標的，較能掌握產業輪漲機會。

元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映2024年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息ETF仍可望持續發揮投資特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股上漲150點 三大法人買超64.28億元

台股盤中23000點附近震盪 電子權值股熄火

00919量價齊漲3.6%、配息0.72維持「高息」水準！明日最後買進

日企改革再迎上攻契機 投資日股聚焦日本政策財

相關新聞

凱基00950B 配息0.08元

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告第三...

高息ETF規模1.8兆 次高

近期高股息ETF配息縮水話題甚囂塵上，但昨（18）日整體規模達1.84兆元，仍是僅次於12月9日的次高紀錄，顯示資金並非...

買的00929賠錢怎麼辦…加上含息報酬也是負的！ 專家： 投資是個人的課題

昨天首播片有投資朋友留言問：「我買的00929怎麼辦？我看你們介紹買的」

00918、00919將配息！今明2日最後上車 除息前後買進怎判斷？達人：2方面思考

什麼是配息？配息是企業或基金將收益回饋給投資者的一種方式，收到配息時股價會下調，這屬於正常現象。

00918今最後買進日…逆風高配0.84元！奶雞教練：能避雷選出上漲還會填的公司

大華優利高填息30（00918）即將除息，每單位0.84元（本基金配息來源可能為收益平准金），平均年化殖利率10.09%。

那指領先創新高 這檔 ETF鎖定美股長期競爭力

美股那斯達克（NASDAQ）指數近日突破2萬點，屢創歷史新高，顯示投資人對美國大型科技股後市充滿信心，中國信託投信趁勢推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。