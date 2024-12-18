00953B連三配0.07元 推估年化配息率逾8%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

首檔票面利率鎖定6%以上的群益優選非投等債（00953B）將在2025年1月8日進行第三次除息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發0.07元，維持連續三個月不變，以12月18日收盤價換算，單月配息率為0.68%、預估年化配息率約8.19%，收益配發日為2025年2月7日，想參與領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。

ETF理財達人表示，群益優選非投等債是少數今年新成立的ETF中配息金額維持新高的，若以12月18日收盤價換算，預估年化配息率超過8%，優於多數ETF的配息水準。

群益優選非投等債之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

市場法人表示，聯準會將召開今年最後一次FOMC會議，目前市場預期將會再降息一碼，但觀察過去各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 美國經濟 降息

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