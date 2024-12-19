00713換股⋯他想乾脆買金融股！網笑：違背初衷

00713本次換股納入許多金融股（凱基金、玉山金、台新金、永豐金）並剔除了近日股價下跌的可成（2474）及中租-KY (5871)。有持有20張00713的投資人考慮直接將00713換成強勢的金融股，如富邦金，就可賺價差及配息。但也有人不解直言，「都買ETF了還整天想要操作不覺得很奇怪嗎？這不就是0050直接買台積一樣迷思嗎？」

一名網友在PTT發文表示，自己持有20張的713高股息ETF，發現該ETF的成分股出現調整，金融股比重有所增加。該網友直言，若713持續增加金融股配置，考慮是否直接轉持富邦金等強勢金融股，認為這樣不僅有機會賺取價差，還能享受穩定的配股配息。

有專家指出，金融股具備穩定的配息特性，且在市場景氣回溫時，金融股往往能帶來不錯的價差空間。不過，持有高股息ETF則能分散投資風險，適合長期投資者。至於是否更換持股，應根據個人風險承受度和投資目標來決定。

其他人留言「你每次換股時都可以問一樣的問題」、「高股息逃命潮要來了？」「換就對了，相信直覺」、「下次00713換航運你就要把富邦金換成長榮嗎」「買ETF就是無腦不用顧，整天關注就直接買個股就好啦」「那你買ETF幹嘛」「要吃豆腐動作要快，太慢就臭掉了，明後天是最好進場的日子。

還有人說「那些當初說高股息就算以後輸大盤，配息也比較舒服的要不要出來表示一下」「想玩價差，金融是降息前買，不是現在降息中買」「00915也很多金融，你看他也崩了」「存到超過100張就海闊天空了」「你全部換金融股是持有100%，00713換股後金融股佔幾%，你覺得有一樣嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。