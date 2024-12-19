高股息套牢4作法 他推全改買市值型！網曝買0050三年超神績效

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。有網友分享面對高股息ETF遭套牢時的四個做法，包括資金全轉換為市值型ETF、全數賣出再把一半資金買進正二、蜈蚣教做法、賣出轉買美股。有投資人分享「0050定期定額快滿3年，未實現獲利快50%」。

面對高股息ETF被套牢的情況，一名網友在PTT提出四種解套策略供投資人參考。首先，可以將資金全部轉換為市值型ETF，如0050或006208，這類ETF長期表現證明能夠打敗大盤。其次，考慮全部賣出，將資金一半保留，一半投資正二ETF，並採用「50：50投資法」，定期進行投資組合的再平衡。

此外，投資人也可以參考「蜈蚣教」的方法，透過質押資金來進行再投資，但此方法操作較為繁瑣。最後，轉向美股市場也是一個選擇，尤其是投資S&P 500指數，享受全球表現最強勢的股市，分散投資風險。投資人可依自身需求選擇適合的策略，以提高投資效益。

其他人留言，「持有現金達歷史最高點，準備抄底」、「0050長期來看就是跟大盤差不多，只是今年大型股很強」、「套到死啊，反正領股息」、「買ETF的基本上就是循巴菲特的滾雪球理論，0050、56都是長時複利，起碼10年後看績效，除非你本金夠大能賺短期顯著價差，我的意思是買了就不要問東問西～沒個幾年遇到一點起浮就躁動，吃碗內看碗外」、「0050定期定額快滿3年，未實現獲利快50%」。

也有人質疑：「高股息漲時把高股息說成神，歷史績效最佳，0050漲時，又叫人全買0050，就是跟風而已」、「之前金融獸人洗00940，00940暴跌，現在改洗0050，怕」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。