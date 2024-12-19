快訊

鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

玉山霧淞銀白世界！短暫雲開「映襯主峰」成最美風景

高股息套牢4作法 他推全改買市值型！網曝買0050三年超神績效

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息套牢。台股示意圖。圖／報系資料照
網友討論高股息套牢。台股示意圖。圖／報系資料照

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。有網友分享面對高股息ETF遭套牢時的四個做法，包括資金全轉換為市值型ETF、全數賣出再把一半資金買進正二、蜈蚣教做法、賣出轉買美股。有投資人分享「0050定期定額快滿3年，未實現獲利快50%」。

面對高股息ETF被套牢的情況，一名網友PTT提出四種解套策略供投資人參考。首先，可以將資金全部轉換為市值型ETF，如0050或006208，這類ETF長期表現證明能夠打敗大盤。其次，考慮全部賣出，將資金一半保留，一半投資正二ETF，並採用「50：50投資法」，定期進行投資組合的再平衡。

此外，投資人也可以參考「蜈蚣教」的方法，透過質押資金來進行再投資，但此方法操作較為繁瑣。最後，轉向美股市場也是一個選擇，尤其是投資S&P 500指數，享受全球表現最強勢的股市，分散投資風險。投資人可依自身需求選擇適合的策略，以提高投資效益。

其他人留言，「持有現金達歷史最高點，準備抄底」、「0050長期來看就是跟大盤差不多，只是今年大型股很強」、「套到死啊，反正領股息」、「買ETF的基本上就是循巴菲特的滾雪球理論，0050、56都是長時複利，起碼10年後看績效，除非你本金夠大能賺短期顯著價差，我的意思是買了就不要問東問西～沒個幾年遇到一點起浮就躁動，吃碗內看碗外」、「0050定期定額快滿3年，未實現獲利快50%」。

也有人質疑：「高股息漲時把高股息說成神，歷史績效最佳，0050漲時，又叫人全買0050，就是跟風而已」、「之前金融獸人洗00940，00940暴跌，現在改洗0050，怕」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF PTT 高股息

延伸閱讀

外資3萬口空單不回補...多頭將反轉？專家：佈局空單未必是轉空、避險可能更大

00919量價齊漲3.6%、配息0.72維持「高息」水準！明日最後買進

00713換股！剔除可成、中租、納入多檔金融股 艾比：小意外但仍繼續持有100張

聯準會再降息1碼！利率新高點、股債雙跌 辣媽：短期波動大、目的是領息再買債

相關新聞

高股息套牢4作法 他推全改買市值型！網曝買0050三年超神績效

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。有網友分享面對高股息ETF遭套牢時的四個做法，包括資金全轉換為市值型ETF、全數賣出再把一半資金買進正二、蜈蚣教做法、賣出轉買美股。有投資人分享「0050定期定額快滿3年，未實現獲利快50%」。

00918勝過0056…產業占比差不多若兩檔都存沒互補性！ 阿格力：夏普值也較高

想「穩健領息型」。就同樣用兩檔大家熟知的ETF做範例，第一檔我們就是拿0056，因為它最早推出了，所以一定要跟老大哥做一個比較。那另外一檔是最近12月配息的高股息ETF裡面唯一股息增長00918。

月配ETF受益人數大減轉去季配型！ 真星華：當初持有華南金也全換成00878

最近月配型ETF受益人數大減，許多人跑到季配型的現象，讓我想起109年持有華南金，110年股利與信心減半，到後來全部換成00878的過程。

00919將除息0.72元…今天最後買進日！ 奶雞教練：持有42張能月領1萬

00919即將除息每單位0.72元！

12月Fed如期降息 市場看好美國金融債券行情

美國聯準會（Fed）周三18日如市場預期再降1碼，而2025年市場預期再降2至4碼，降息循環下，長天期美債仍有投資利基。...

凱基00950B 配息0.08元

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。