00950B第三次配息出爐 每受益權單位配0.08元、1月2日除息

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金，公告第三次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.08元，除息日訂2025年1月2日，有意參與本次除息的投資人，最後買進日為12月31日，預計2025年2月6日發放配息。

凱基A級公司債（00950B）基金經理人李暢表示，美國11月ISM製造業PMI回升至48.4，優於預期，其中新訂單指數持續回升，且回到代表擴張的50之上。隨著季節性銷售旺季來臨，訂單回升、庫存回補下，製造業呈現回穩復甦格局。

李暢指出，11月CPI年增率小幅上揚至2.7%，核心CPI持平於3.3%，雙雙符合市場預期。凱基金控旗下凱基投信表示，在11月非農就業人數增幅加速、失業率卻微幅上升的情況下，預期漸進式降息可望是美國聯準會（FED）官員現階段傾向的作法。

企業獲利部分，美國第3季財報結果正面，第3季企業營收與獲利持續上揚，營運利潤率（EBITDA Margin）上升至28.7%，市場再度上修S&P500企業第3季獲利成長至5.8%；企業負債比略有下滑，利息保障倍數持平。展望2025年，預期S&P500企業獲利將有15%的雙位數成長，公司資產負債表狀況良好，再融資壓力可控，資本市場流動性佳，不良資產規模較小，預期2025年違約率將持續維持相對低檔。

李暢指出，美國企業強勁獲利能力代表企業財務基本面健康，有助企業信用保持穩定，2025年投資等級債利差將維持低檔震盪。觀察2000年以來殖利率變化，投資等級債殖利率目前來到5.05%，相較於長期平均4.51%，現階段投等債整體收益率處於2008年後高點，預期美債利率持穩向下的情況下，投等債預期報酬仍佳；不過考量川普政策不確定性高，減稅、提高關稅、驅逐移民等政策不利通膨降溫，降息之路恐怕不會一路直行；預期利率將呈現高檔震盪下，債券布局建議以存續期間偏中短、信評偏中段的投等債與非投等債為主，以增加息收收益，兼顧降低利率風險。

凱基A級公司債不僅設計月中評價、月底除息機制，並透過優化指數選債機制，做出與其他債券ETF的差異性。截至12月12日為止，249檔成分債合力貢獻6.26%的平均票面利率，存續期間11.94年，致力在債市行情中追求最佳報酬/風險比。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。