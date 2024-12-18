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買的00929賠錢怎麼辦…加上含息報酬也是負的！ 專家： 投資是個人的課題

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

我買的00929怎麼辦

昨天首播片有投資朋友留言問：「我買的00929怎麼辦？我看你們介紹買的」

老實說，看完當下會為他心疼但又覺得無奈，心情五味雜陳。

財經雪倫的影片、FB內容大多是分享自身經驗。

我想可能是我的個性較直白加上經驗不夠，剛開始都大辣辣的貼對帳單直接說買賣標的，當時想既然要分享就大方坦誠，雖然我在影片、FB提很多次這是我個人的經驗，我也還在學。我也一直強調投資要自己做功課，但沒想到會有人這麼直接地像是指責般地詢問：他買的標的怎麼辦？

報酬有分含息跟不含息。

如果以00929來說，我先前在FB看到雪友留言買的00929帳面不含息是負數。拜託...投資要看含息總報酬，拿到的息也是錢啊！如果有賺，為什麼要問怎麼辦？

如果含息總報酬是負的，好奇持有到現在從來都沒有賺過嗎？還是曾有獲利但因為貪心想賺更多，明知道配息縮水、資本利得可能配不出來，因為抱著希望認為股價會再回來所以一直抱著以致於賠錢，想找人責怪？或是看到配息很高心癢癢進場結果買在高點以致於現在賠錢？

投資是個人的課題，沒有人能為我們的投資負責。

免費的最貴。投資不想做功課只想從免費的訊息得到有價即時的獲利資訊，有這麼好的事嗎？

我在做買賣或決定斷捨離也是要花時間研究或下決心，如果只想張口問：買XXXX怎麼辦？完全不想花腦筋思考或時間做功課，只想得到免費的答案，試問怎麼有機會從投資裡得到經驗。

有付出有學習才會成長。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 報酬 帳單 斷捨離 月配息 資本利得

財經雪倫

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