00918、00919將配息！今明2日最後上車 除息前後買進怎判斷？達人：2方面思考

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聯合新聞網／ 存股計算機－奶雞哥教練
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

配息的基礎知識

什麼是配息？配息是企業或基金將收益回饋給投資者的一種方式，收到配息時股價會下調，這屬於正常現象。

ETF配息運作：ETF的收益由投信業者配發，來源包括內部成分股股息收益，以及資本利得等平準金收益，通常按固定週期分配，再由投信業者公告配發。

制定計畫面對波動

除息前可以思考這一段

1、累積股數為目標：如果目標是累積股數並增加股息收入，可利用閒錢進行布局，專注長期目標而不必過度關注短期波動。

日期提醒：

00918：最後買進日 2024.12.18、除息日 2024.12.19、領息日 2025.01.13。

00919：最後買進日 2024.12.19、除息日 2024.12.20、領息日 2025.01.13。

除息後可以思考這一段

2、價差輪動：若目標是透過動態ETF清單布局、升溫區調節產生正報酬的輪動方式，可等待動態ETF清單提供更佳的布局時機，降低風險並提升潛在報酬。

配息再投入

1、集中加碼：配息後若有出現在動態ETF清單，可布局加碼，進一步降低平均成本。

2、分散配置：如果投資組合過於集中，建議將配息金額分配至其他產業或地區的ETF，以優化風險分散效果。

3、應對個人需求：配息金額亦可用於短期生活支出或儲備緊急資金，確保財務靈活性。

掌握市場動態

1、分析成分股：定期檢視ETF內主要成分股的基本面，如有問題可適時調整水位比例，確保投資穩健。

2、尋找新機會：關注其他具成長潛力的ETF，例如進入經濟趨勢、美國政策優勢等議題多多關注。

耐心與紀律

1、保持耐心：除息後的短期波動是正常現象，需等待市場回穩後再進行操作。

2、明確長期計畫：設定明確的投資目標，並將其分解為可執行的具體步驟，定期檢視進展。

3、堅守紀律：避免受到短期市場情緒影響，按照既定計畫持續執行，以確保長期成功。

結語

00919和00918的配息時點是一次挑戰，靈活應對市場波動，管理資金並保持紀律，將投資目標轉化為穩健的成長成果！

◎本文內容已獲存股計算機－奶雞哥教練授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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