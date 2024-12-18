聽新聞
0:00 / 0:00
00918今最後買進日…逆風高配0.84元！奶雞教練：能避雷選出上漲還會填的公司
大華優利高填息30（00918）即將除息，每單位0.84元（本基金配息來源可能為收益平准金），平均年化殖利率10.09%。
最後買進日：2024年12月18號
除息日：2024年12月19號
領息日：2025年01月13號
00918選股特色
體質穩健，排除虧損
市值前150大且過去一年營運獲利的公司避開體質不佳。
股利+填息雙因子
找出會漲又會填的產業。
含息報酬優秀
年化報酬勝過同期大盤
月領張數懶人包
◎本文內容已獲 存股計算機 - 奶雞教練（奶啾哥） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言