快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

聽新聞
0:00 / 0:00

00918今最後買進日…逆風高配0.84元！奶雞教練：能避雷選出上漲還會填的公司

聯合新聞網／ 存股計算機 - 奶雞教練（奶啾哥）
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

大華優利高填息30（00918）即將除息，每單位0.84元（本基金配息來源可能為收益平准金），平均年化殖利率10.09%。

最後買進日：2024年12月18號

除息日：2024年12月19號

領息日：2025年01月13號

00918選股特色

體質穩健，排除虧損

市值前150大且過去一年營運獲利的公司避開體質不佳。

股利+填息雙因子

找出會漲又會填的產業。

含息報酬優秀

年化報酬勝過同期大盤

月領張數懶人包

◎本文內容已獲 存股計算機 - 奶雞教練（奶啾哥） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 報酬 填息 大盤 季配息

延伸閱讀

00713或00878…當朋友問時只會建議這兩檔！小師傅：「它」無任何負評的高股息

他買5張00757體會「睏霸數錢」 網曝唯一可惜點

00878+00919創造退休所需的現金流！真星華：累積保留一年生活費60萬

00918、00919除息大戲即將登場！ 專家「三大ETF投資道理」：配息是強制獲利

相關新聞

00918、00919將配息！今明2日最後上車 除息前後買進怎判斷？達人：2方面思考

什麼是配息？配息是企業或基金將收益回饋給投資者的一種方式，收到配息時股價會下調，這屬於正常現象。

00918今最後買進日…逆風高配0.84元！奶雞教練：能避雷選出上漲還會填的公司

大華優利高填息30（00918）即將除息，每單位0.84元（本基金配息來源可能為收益平准金），平均年化殖利率10.09%。

00878領息＋市值型00922累積資產！ 專家：現金流和資本利得全都要

以三明治族群來說，建議以「國民ETF」國泰永續高股息（00878）作為核心持股50%，搭配市值型ETF「00878的妹妹」國泰台灣領袖50（00922），安心準備退休，若是年輕人則可多配置00922跟隨大盤漲勢。

00713換股！剔除可成、中租、納入多檔金融股 艾比：小意外但仍繼續持有100張

今天（12月17日）公告00713的成分股審定結果，我一點點小看法，僅供參考。目前還是會繼續持有100張00713。

00919量價齊漲3.6%、配息0.72維持「高息」水準！明日最後買進

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。

00713或00878…當朋友問時只會建議這兩檔！小師傅：「它」無任何負評的高股息

在今年10/29開始買進第一張00713，累積至今第10張，帳面損益為-15,619，均價在55.43。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。