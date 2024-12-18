00878領息＋市值型00922累積資產！ 專家：現金流和資本利得全都要

台灣2025年將邁入「超高齡社會」，每5人就有1人是老年人口，加上物價、房價越來越貴，導致夾在年邁父母、成年子女甚至孫子輩之間的「總匯三明治族」苦哈哈。

ETF達人表示，究竟退休金要準備多少才夠，每個人想法不同，但一定要越早開始準備越好，並可以年齡決定資產配置，若以三明治族群來說，建議以「國民ETF」國泰永續高股息（00878）作為核心持股50%，搭配市值型ETF「00878的妹妹」國泰台灣領袖50（00922），安心準備退休，若是年輕人則可多配置00922跟隨大盤漲勢。

理財專家指出，根據國泰投信與台灣指標調查研究股份有限公司9月共同發布的「2024全民退休大調查」指出，國民預估退休年齡約60.1歲、平均需準備約1,432萬元的退休金才能安心退休，而內政部數據則顯示2023年國人平均壽命來到80.23歲，代表國民退休後仍有20年要好好生活，加上現代醫療進步，未來活到100歲不是太困難，一定要做好理財規劃。

理財專家說明，想做好退休準備，首先一定要懂得「複利效果」驚人，若從35歲開始每月定期定額投入5000元，假設平均年報酬率為8%，到65歲投資成本僅約181萬元，卻可累積多達708萬元；而若更早就從25歲開始投入，投入成本242萬，僅較35歲開始的人多投入61萬，但累積金額卻可直飆1620萬元，報酬翻倍。

ETF達人表示，究竟要買什麼標的，可根據年齡調整股債配置比，若是「年輕族群」可藉由配置市值型ETF跟隨大盤放大報酬，以00922來說，官網顯示年報酬達35.61%，且成分股有風險分散效果，是年輕人的核心持股（50%）好選擇，接著能夠以00878作為衛星持股（30%），國泰20年美債（00687B）作為防禦資產（20%），股債配置提升資產耐震性。

而隨著年齡上升，成為經濟負擔重的三明治族，需要穩定現金流因應各種日常開銷，又想保有資產累積的效果，ETF達人說明，這時就能將00878占比放大，作為固定現金流的來源，其配息穩定的特點廣受投資人青睞，而00922則可漸漸作為衛星持股，在大盤上衝時扮演攻擊型的角色；直到退休後，再增加債券ETF的比例至30%，例如00687B、國泰投資級公司債（00725B）等，穩定領息退休生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。