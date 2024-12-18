00713換股！剔除可成、中租、納入多檔金融股 艾比：小意外但仍繼續持有100張
今天（12月17日）公告00713的成分股審定結果，我一點點小看法，僅供參考。目前還是會繼續持有100張00713。
00713換股，踢可成、中租，納入金融股
總結來說，00713本次納入許多金融股（凱基金、玉山金、台新金、永豐金）並剔除了近日跌慘的可成（2474）及中租-KY (5871)。
－我的看法－
1、剔除中鼎滿讓人意外的，畢竟中鼎配息一直都很穩，可能是因為股價波動的關係才被剔除。
2、剔除可成及中租-KY、納入不少金融股，讓人感覺好像追漲殺跌－－買進已經漲一段的金融股，賣出跌慘的可成及中租。
3、這樣的換股，似乎有點失去以往00713的神氣過往－－常常買在成分股起漲點，吃完魚頭就賣出，剩下給其他高股息ETF賺。
4、不過00713就是被動型ETF，它的選股邏輯完全依照高息低波指數走。
所以接下來，還是就繼續觀察它的股價走勢以及配息表現，看是否還是有符合我最初的買入理由－－「配息穩定、股價低波、緩慢往上墊高。
◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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