00713換股！剔除可成、中租、納入多檔金融股 艾比：小意外但仍繼續持有100張

今天（12月17日）公告00713的成分股審定結果，我一點點小看法，僅供參考。目前還是會繼續持有100張00713。

總結來說，00713本次納入許多金融股（凱基金、玉山金、台新金、永豐金）並剔除了近日跌慘的可成（2474）及中租-KY (5871)。

2、剔除可成及中租-KY、納入不少金融股，讓人感覺好像追漲殺跌－－買進已經漲一段的金融股，賣出跌慘的可成及中租。

3、這樣的換股，似乎有點失去以往00713的神氣過往－－常常買在成分股起漲點，吃完魚頭就賣出，剩下給其他高股息ETF賺。

4、不過00713就是被動型ETF，它的選股邏輯完全依照高息低波指數走。