00919量價齊漲3.6%、配息0.72維持「高息」水準！明日最後買進

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。

統計12月有總受益人超過307.6萬人、總規模8926億包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）等6檔季配台股ETF調整成分股增刪。

12月以來大盤大漲近千點，觀察這6檔同期間含息報酬率表現，其中00919上漲3.6%表現最佳，成交量部分00919也是以日均8.1萬張人氣最高，呈現價量齊揚的好表現，顯示出其選股邏輯的優勢。

市場法人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

00919第7次預估配息0.72元維持新高，連續7季年化配息率都逾10%優於投資人期待。00919本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

ETF理財達人表示，擁有百萬受益人的00919換股秀在17日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次新增8檔個股分別為名軒（1442）、海悅（2348）、億光（2393）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、瑞鼎（3592）、遠雄（5522）、群聯（8299）。

00919在12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

本次00919增持航運類股、調節今年來漲多的電子股，並加碼了營建傳產股，新投組更符合投資人期待，也替00919再添股價上漲的動能。

財富管理業者強調，ETF選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」以及「精準領息」。

「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。

全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續可持續關注川普新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。