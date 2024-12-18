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00959B公布第三次配息結果 每單位配發0.052元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華投等美債15Y+（00959B）12月17日公布第三次配息結果，每單位配發0.052元，以12月17日收盤價計算，年化配息率6.3%，除息日為2025年1月3日，收益發放日為2025年2月5日。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，在投資上以古鑑今有其必要性，目前美國聯準會降息趨勢與1995年葛林斯潘擔任聯準會主席時啟動的緩降息相當類似。當時聯準會在六個⽉內僅降息三次，而美國10年期公債殖利率在當年⾸次降息的12個⽉後，躍升逾100個基點；2年期公債殖利率同期間則上漲90個基點，可說與目前的情形相當類似。在此環境下，投資人與其在債券市場中追求資本利得，反而應該回到投資債券的本質，透過債券息收來加強資產穩健度，相對看好長天期投資等級債的標的。

郭修誠表示，不少投資人在傳出降息可能的消息時，便陸續布局長天期美國公債，希望有機會賺取資本利得。然而總經環境多變，因此在美國聯準會的降息步伐動態調整下，目前美國10年期公債的殖利率維持在相對高原區，使得不少公債的「債主」蒙受損失。相對來說，長天期的投資等級債，可提供相對有吸引力的債息，加上也有長天期債券對利率較為敏感的特色，因此在目前環境下，反倒具有投資價值。00959B聚焦於平均到期日15年以上、三大信評機構平均信用評等BBB以上的長天期投資等級債券，同時為業界首創鎖定票面利率排名前10%，在美國發行之企業債券，因此投組票面利率在6%以上。

郭修誠說明，00959B追蹤指數的設計讓投組在降息循環下，具有較佳流動性與分散性，且仍能鎖定較高票面利率的債券，捕捉較高的利息收益。在降息或利率穩定的市場環境中，提供投資人相對穩定的收益與分散風險的優勢，成為資產配置中的良好選擇。

郭修誠表示，美國總統大選後市場情緒逐步回穩，降息政策持續緩步推進，長天期投資等級債券的配置價值愈加凸顯，更有助於投資人分散風險，00959B憑藉其獨到的篩選票面利率因子、聚焦長天期投資等級債券的配置策略，不論市場利率漲跌，只要發行人不違約，便能在降息循環中提供穩定且具吸引力的利息收入，還能有機會在利率下行的背景下實現資本增值。

投資級公司債 ETF 最新配息一覽。資料來源：各家投信官網
投資級公司債 ETF 最新配息一覽。資料來源：各家投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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