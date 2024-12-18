00713或00878…當朋友問時只會建議這兩檔！小師傅：「它」無任何負評的高股息

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聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

在今年10/29開始買進第一張00713，累積至今第10張，帳面損益為-15,619，均價在55.43。

00713應該是我目前為止幾乎沒看過任何負評的高股息了。所以身邊的朋友如果真的要我建議哪一檔高股息時，我都只會說00713或00878。

對於一個踏入股市、沒有經歷過空頭市場的新手小白，我真的建議「選舊不選新+ 負評少一點的才是安全牌」。如果選擇那些剛推出、還沒經過市場驗證的較新高股息，一旦遇到股災，心態很可能會快速崩潰，每天都在抱怨和焦慮中度過。

尤其是今年進場的存股小白，真的上了一個震撼教育，上半年狂漲、後半年狂跌。如果剛好在大漲時候all in，被套牢到現在，肯定會懷疑人生的。

對於已經在股市有一定時間的我們來說，當然是小打小鬧沒有問題，但對新手小白或財商不足的朋友來說，股價大跌時往往會恐慌，可能急著賠錢出場，最後就很可能錯失了未來反彈的機會。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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