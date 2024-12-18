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00918、00919除息大戲即將登場！ 專家「三大ETF投資道理」：配息是強制獲利

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台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

最近成交量火熱爆量、ETF受益人數各自在本月、本年度排名中，拿下人數成長第一名的00918、00919就要上演精采的除息大戲了！如果你也是打算要參加這兩支熱門ETF除息的投資人，就要趕快來這裡惡補一下正確的ETF除息觀念，因為「精采」不代表一定會填息或獲利，而是懂了以下三大ETF的投資道理，才能讓你的領息人生之路走得更安穩、更長遠。

一、不是ETF股價變低就會填息

本益比（股價/每股盈餘）是股市裡最常見評估合理股價的比數值，只要公司的營運維持成長，其股價、本益比因為除息變低時，就容易有填息行情。然而，ETF本身沒有每股盈餘，所以它不會有本益比可以被估算出股價是否被低估，也因此投資人不應該期望：00918、00919股價變低時，就一定會有填息行情。

二、成份股股價上漲才會填息

那麼投資人該期望這場00918、00919的除息大戲什麼東西呢？可以期待的填息行情只有其成份股例如長榮、中信金、聯詠、聯電...的股價明年緩步上漲（當公司營運成長、配息增加、或股市多頭氛圍熱絡時），帶動ETF的淨值、股價都上漲，才會出現ETF的填息攻頂行情。

如果ETF成份股的股價一直都沒漲，使得這支ETF都沒有填息怎麼辦？別擔心，只要這支ETF挑中、買的是好的股票，股市總有一天會還其股價應有的公道的。

三、把ETF除息當做是強制獲利

在股市裡常常會聽到股友安慰的話：「沒賣，就沒賠！」但是相對的，「沒賣，也沒賺」啊！

就像AI概念股的廣達、鴻海的股價前一波高點分別來到345元、234元，但是有賣出才有獲利，你沒有賣、沒有收割，就是一張紙上富貴而已。

可是買00918、00919等配息型ETF不至於這樣，你可以把每次的配息、除息當做是「強制賣出、強制讓你收錢、強制收割」的動作，而且先別管它填不填息，因為填息與否要看長期、看眾多的成份股、看全球經濟、看大盤氛圍...根本看不完。

反正你只要單純的想：配得越多（就像這次的00918、00919配得真的是多），「強制收割來給你錢」、「不發生紙上富貴」的匯款入帳的錢也就越多，簡單的這樣看待這場除息大戲，你的ETF投資人生才會快樂的得多，不是嗎？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 填息 大盤 長榮

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