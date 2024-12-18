00878+00919創造退休所需的現金流！真星華：累積保留一年生活費60萬

退休後股利當作生活費的想像

將來用00878+00919創造退休生活所需的現金流後，這兩檔季配共8個月配息，未組成月月配。雖然不需要有強迫症，非要每月都有現金流入不可，不過每次領到的股利要如何規劃與分配，讓每個月的生活費無虞，又能兼顧股票資產成長呢？

近日與退休長輩聊天，長輩提供經驗是設定定期轉帳功能，每月由股票帳戶轉帳到生活帳戶。對啊，我都忘記有這項功能，用它來規劃與分配資金，應該會很方便。

之前提過，退休後的專職工作是當虛擬的真星華投顧公司老闆，假設每月生活費5萬元，目前規劃分配構想：

先這樣，以後也許有新想法。

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