00878+00919創造退休所需的現金流！真星華：累積保留一年生活費60萬
退休後股利當作生活費的想像
將來用00878+00919創造退休生活所需的現金流後，這兩檔季配共8個月配息，未組成月月配。雖然不需要有強迫症，非要每月都有現金流入不可，不過每次領到的股利要如何規劃與分配，讓每個月的生活費無虞，又能兼顧股票資產成長呢？
近日與退休長輩聊天，長輩提供經驗是設定定期轉帳功能，每月由股票帳戶轉帳到生活帳戶。對啊，我都忘記有這項功能，用它來規劃與分配資金，應該會很方便。
之前提過，退休後的專職工作是當虛擬的真星華投顧公司老闆，假設每月生活費5萬元，目前規劃分配構想：
■股票帳戶收到配息（營收），先累積保留一年生活費60萬元，並設定每月1日自動轉帳5萬元到生活帳戶（發薪），作為每月生活支出。如果臨時有大筆支出，可以從那60萬元提領，後續配息再逐漸補足到60萬元。
■股票帳戶超過60萬元的錢，可以拿來買股票，持續增加資產規模，用來對抗通膨及提高未來配息。
■另外從一次退休金中，定存一筆錢當作緊急預備金。
■若有計劃性支出，例如換車、買房頭期款等，則另外準備資金，可能在股票帳戶慢慢存起來、放在市值型或賣股票，這部分還要想想。
先這樣，以後也許有新想法。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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