滬深300正2爆違約交割

投資ETF可以省去看盤的心力與時間，因此備受許多喜歡長期投資的族群喜愛。有網友投資006208、00757，但仍會想持續看盤及股價變化，當股價下跌時也會想繼續買進零股，因此覺得上班無法專心。有過來人分享自身心態變化，直言「我也是這樣，後面想說直接all in放長期，別開app了，上班中午的時間拿來睡午覺或打遊戲比較實在」。

2024-12-18 07:36