ETF創富論壇25日登場／富邦投信投資策略師徐翊達 擁抱科技股 聚焦 AI
富邦投信投資策略師徐翊達指出，川普2.0關稅戰風險逐步升高，但將帶來新的投資機會。在政策高度不確定下，最好的投資方式就是擁抱獲利確定性最高的科技股，尤其是人工智慧（AI），投資ETF會建議以科技型為主。
經濟日報將於25日舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」，徐翊達將以「聚焦國內外市值型ETF，帶你投資全球頂尖企業」為題發表演講。
徐翊達指出，目前市場對2025年經濟表現並未算進關稅戰、貿易戰，或美國國內改革可能產生的影響，因為還不清楚川普將採取何種政策組合拳、來弭平或對沖各種變革帶來的利多與利空。
徐翊達認為，川普政府提出的各種新政策勢必對市場產生影響，過程中，最能為市場護航的仍將是美國聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策。但在川普施壓下，聯準會降息幅度出現不確定性。在政策高度不確定下，最好的投資方式就是擁抱獲利確定性最高的科技股，尤其是AI。在長期趨勢的推動下，拉回就是買點。
對於科技投資，富邦投信看好三個方向，分別是AI伺服器、AI手機與筆記型電腦（NB）、自動駕駛。AI伺服器是明年上半年訂單最明確產業，只要大型科技公司的資本支出持續成長，相關供應鏈將持續成長。
原本市場看好的AI手機與NB換機潮，明年第2季有望重新引發市場關注，可期待明年下半年的換機需求。三者之中，富邦投信最看好的是自動駕駛，在特斯拉取得自動計程車營運資格後，對自動駕駛軟體估值將有顯著影響；另隨著成熟國家出生人口下滑，機器人遲早將成為剛需。
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