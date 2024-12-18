ETF創富論壇25日登場／群益台灣精選高息經理人謝明志 高息 ETF 有利現金流

台股ETF投資熱潮不減，群益投信資深基金經理人謝明志表示，台股高息ETF追蹤的指數成分股，通常是股息水準較高的股票，目的是希望協助投資人建立穩定現金流的投資選擇。

經濟日報將於25日舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」，謝明志將以「投資高股息ETF 你不能忽略的事」為題進行專題演講。

群益投信指出，高股息ETF是投資大眾可多加善用的理財工具，因投資門檻友善、交易便利，且為一籃子投資，有助分散風險外，並省去盯盤功夫，搭配定期定額投資策略，可從小額開始投資，有助養成長期理財習慣與紀律，循序漸進累積資產。

不過，謝明志提醒投資人，每檔高股息ETF特性、選股邏輯與配息頻率不盡相同，進場布局前最好要先研究，了解不同產品間的差異，才能選到適合自己的產品。

面對市面上眾多台股高息ETF，謝明志說，投資人挑選時，除留意股利率外，還應進一步了解各ETF追蹤指數的編撰規則，辨別各檔ETF投資組合差異，因為不是每個產業股息率都好，是投資人在選擇產品布局前，必須先做好的功課。

此外，謝明志表示，ETF追蹤指數的指數審核與換股時間點，對於是否能精準卡位高息也相當重要；其他必須事先了解的面向，還包括成分股更換頻率、ETF淨值組成、ETF配息頻率等，且須留意折溢價與追蹤誤差風險等。

除有配息機會外，謝明志分析，高股息股通常有跟漲抗跌特性，意即市況震盪之際，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也要能順勢攀揚，進可攻、退可守。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。