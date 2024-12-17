罕見！ETF 00637L 驚爆出3,229萬元鉅額違約交割

ETF爆出鉅額違約交割案，臺灣證券交易所17日公告證券商申報元大滬深300正2（00637L）3,229.67萬元違約交割，此案來自國票證券南港分公司申報，為近年來罕見的ETF鉅額違約交割案。

證交所今日公布集中市場「買進、賣出合計總金額」為1.35億元，為今年單日第三高，另「買進、賣出相抵後金額」為139.86萬元，為12月來第二高。

元大滬深300正2近來股價波動激烈，10日盤中最高衝上18.1元，終場雖漲3.5%，上漲0.57元收16.84元，仍出現一根長黑Ｋ棒，並爆出28.32萬張大量，11日至16日則出現震盪走低格局，17日以16.44元上漲2.56％作收。

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