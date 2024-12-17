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00905高CP值 領風騷

經濟日報／ 蔡靜紋
市價20元以下的台股ETF績效
市價20元以下的台股ETF績效

高股息ETF近幾年因為月月配機制引起廣大投資人喜愛並加大力道投資，不過，今年下半年股息降息風吹起後，市場投資人又紛紛跳船，重回以AI當道的市值型ETF懷抱。理財達人表示，小資族希望挑到能跟上台股上漲行情，又能配出不錯的股息的高CP值ETF，不妨從股價、含息總報酬率比較。

富蘭克林華美推出的FT臺灣Smart（00905），截至昨（17）日，今年來含息報酬率為42.5%，擠進台股ETF報酬率排名前十名，也是前十名中唯一一檔股價仍在20元以下的ETF。

以昨日收盤價來看，昨天股價不到20元的台股ETF，包括FT臺灣Smart、中信臺灣智慧50、富邦台灣半導體、新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體、永豐台灣ESG、中信綠能及電動車，當中以FT臺灣Smart股價最低，昨天上漲0.04元，收13.81元。

台股今年上漲約三成，在全球股市居前段班，主要成長動能來自台積電。如以ETF台積電持股占比來看，現以富邦科技台積電含量最高，達65%，昨天股價收193.7元。理財達人表示，小資族若想透過ETF參與台積電成長動能，又擔心投資本金不夠，可考慮透過比較低價的ETF布局，例如FT臺灣Smart台積電持股占比也達30%，股價僅13.81元。此外，FT臺灣Smart今年來發放0.9元股息，法人推估年化配息率上看8.7%，可說是高CP值投資選項。

存股達人表示，FT臺灣Smart與一般市值型選股差異在於不僅追求成長動能，更透過多因子策略同時加入股利、價值、品質因子，來做到在市場多頭行情時追求更強的成長力道；遇市場空頭時則是用價值選股讓跌值空間小並且於反彈時補漲機率大。而這樣的策略也非常適合在現況市場動向不明朗，以及台股強弱產業輪動狀況，透過Smart多因子策略，猶如汽車自動導航般替投資人找出正確的投資道路，享有最即時的投資趨勢紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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