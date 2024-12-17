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主動式ETF年底可送件了 金管會估三年拚2000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，主動ETF及被動平衡型ETF法規預告已正式完成，相關法規今年底實施，業者可開始規畫商品送件。據金管會調查，15家投信業者均有意願進場發行這兩大新商品，最快2025年有首檔問世，三年內累計發行規模可上探2,000億元。

為開放主動式ETF （主動式交易所交易基金）、及被動平衡型ETF兩大新商品，金管會修正三項法規，包括基金管理辦法、公說書應記載事項、及有價證券得為融資券標準，法規預告期滿。

證期局副局長高晶萍說，主動ETF，及被動平衡ETF這兩大新商品，都沒有開放槓桿型或反向型。但為增進投資人操作彈性，主動式ETF上市（櫃）後也可做融資券與當沖。

業者發行主動式ETF，需在官網揭露每日申購買回清單，也就是需每天要揭露前一天的投資組合、持股進出狀況；主動式ETF的投資績效，則需按季更新在公開說明書中。

主動式ETF並未強制要求需採用績效指標，若要採績效指標，業者需再把基金表現，和採用績效指標的中間差異做揭露。採用績效指標好處是讓投資人有一個參考依據，讓投資人知道未來投資的績效表現。

但高晶萍強調，業者採用績效指標、與實際基金表現，兩者一旦背離或差異太遠，業者需要說明原因「不能只報喜不報憂」，需挑選一個相近的指標給投資人參考。

首檔主動ETF是投資台股、債券還是海外？高晶萍說，投信業者會依市況決定，但因是首次發行可與交易所溝通。

被動式平衡ETF得同時包括股票與債券，指數編製規則，應明訂股票與債券的配置比例，股債需為固定比率，固定就不能更改；指數名稱應標明「平衡」字樣，並禁以該指數發行槓桿型或反向型被動式ETF。

金管會認為開放後有三大效益，一、提供投資人多元投資商品，二、平衡國內主被動基金市場發展，三、拓展資產管理業者的業務動能，累積經理人主動投資管理的資源和能力，希望藉此吸引更多資金和人才來台，向亞洲資產管理中心目標邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

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