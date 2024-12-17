敏銳的高股息ETF 00713增持科技與金融

元大台灣高息低波（00713）追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數指數，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%，相關成分股納入和刪除變動將自12月17日交易結束後生效（亦即12月18日起生效）。

新增成分股有大成、長榮鋼、聯強、超豐、潤弘、裕民、凱基金、玉山金、台新金、永豐金、華立、群益證、帆宣、復盛應用、至上；並刪除亞泥、豐興、創見、可成、國產、京城銀、統一證、遠百、晶技、中租-KY、精成科、精誠、矽格、中鼎、裕融。

元大台灣高息低波指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比、公司本業獲利穩健度與獲利能力進行評估，簡單說會針對成分股進行股價位階相對高低判斷，是對高股息個股漲多跌深相對敏銳的高股息ETF。

過去領先市場換股實績包括2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，隨後AI概念股飆漲；2023年6月於相對高檔位置獲利了結，降低7月下旬AI概念股修正衝擊。

今年6月換股獲利了結多檔AI概念股，波段獲利介於50%~200%，並在下半年高股息ETF相對弱勢期間維持低波動，近半年（至12月17日）含息報酬控制在-1.09%，而其他主要高股息ETF 00919為-5.31%、00929為-10.7%，00915則為-2.9%。

本次2024年12月調整納入了預期2025年現金股利率較佳的公司，並審視既有成分股之基本面，將近期獲利較差的公司剔除，納入營運展望較佳且體質較優的企業。新指數成分電子類股約45%（提升）、傳產股38%（降低）、金融業17%（增加），布局達18個產業，並以整體投資組合最小波動為目標調整部位權重，投資人可期待00713在新的一年，繼續呈現符合預期的投資特色。

2025年趨勢之一，金融股配息表現將優於2024年，因此，元大台灣高息低波本次新增凱基金、玉山金、台新金、永豐金共四檔大型金融股。今年前三季金融股營運表現超過多數分析機構預期，當台股殖利率來到近年相對低點，尤其當市場在開始關注企業2024年的股息政策的時候，包含凱基金、中信金等，皆讓市場期待。

2025趨勢之二，台積電效應，市值型今年靠台積電績效大進補，高股息ETF雖未持有台積電，但依然能夠透過參與相關供應鏈，參與台積電資本支出商機，目前高股息低波動指數持有半導體設備與耗材關鍵廠商如帆宣、崇越、華立等。

SEMI預估，2025年WFE（前端半導體設備）市場規模將年增22% ，主要由景氣復甦、新興應用擴大，搭配多家晶圓廠產能開出所帶動。新增成分股帆宣2023年台積電美國廠務營收占比約3成，目前進入F21第二期建廠工程，後續工程認列包括台積電竹科寶山二期、封裝廠、高雄廠等，持續參與新產能後續設備代工、材料代理之商機。

台積電高雄2奈米預估2025上半年展開試產，下半年正式進入量產，相關供應商將隨產能逐漸開出，特氣及半導體耗材需求預估進入快速放量期，其中，其中特氣供應商華立（3010）及耗材供應商崇越（5434）可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。