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00900成分股調整增刪23檔 航運領頭航向2025年

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

以積極參與除息著稱的富邦特選高股息30（00900）換股名單出爐。其所追蹤的特選臺灣高股息30指數，17日公告年度第三次指數調整新增刪除名單，調整將自12月17日交易結束後生效（亦即自12月18日起生效）。

根據臺灣指數公司公告，富邦特選高股息30在30檔中更換23檔持股，換股檔數比例為76.7%，新增名單有聚陽、聯電、台積電、華碩、群光、漢唐、國產、長榮、裕民、陽明、長榮航、慧洋-KY、京城銀、中信金、大立光、聯詠、健鼎、家登、材料-KY、譜瑞-KY、頎邦、瑞儀、群聯。

刪除股則為亞泥、統一、遠東新、大成鋼、中華、三陽工業、佳世達、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、統一超、潤泰全、信邦、大聯大、中美晶、遠雄、中租-KY、上海商銀、樺漢、環球晶、裕融。

富邦投信指出，此次富邦特選高股息30成分股調整一口氣更換23檔持股，納入航運類股作為2025年的開盤布局，有機會在美國提高關稅前提供ETF表現動能，另外美東碼頭勞資談判陷僵局，也有機會進一步推升航運類股走勢。

富邦特選高股息30今年也收益平準金機制，且將配息頻率從季配息改為月配息，12月為第一次加入月配息大戰，針對近來市場關注的高股息ETF降息潮，富邦特選高股息30過去配息政策均嚴格遵守相關規範，並未刻意提高配息創造話題，因此不受到此波降息潮影響；且在納入收益平準金機制後將以穩定配息為目標，在除權息淡季也能為投資人創造穩定現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 月配息 高股息

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