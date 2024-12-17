首檔主動式ETF明年第1季可望問世 3年吸金上看2千億元

ETF生力軍來了！主動式ETF、被動式多資產ETF明年第1季法規即可全面上線、同時開放業者申請產品核准，最快明年第1季就有產品問世，金管會預估3年有2000億元的市場。

金管會證期局日前預告「證券投資信託基金管理辦法」、「證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則」及「有價證券得為融資融券標準」等規定修正草案，已完成預告程式，近期就會正式發布。

證期局副局長高晶萍表示，法規公布後，業者就可以送件申請，證期局徵詢目前有發行ETF的17家投信業者，有15家有意願參與發行主動式ETF或被動式多資產ETF，評估市場規模在法規實施後3年可達2000億元規模，「希望2025年可以有首檔主動式ETF發行」。

至於業者最想發行的主動式ETF產品內容？是台股？還是其他組合？高晶萍說，業者只是很期待證期局趕快開放主動式ETF；至於組合，業者會再看看近期股市或債市情況，可以先跟證交所溝通想法，目前並沒有特別統計產品傾向。

目前國內市場上發行的ETF都是被動式ETF，以追蹤指數為主，經理人不會主動選擇個別公司進行投資，定期調整成分股，因此管理上比較簡單，管理費較低，風險也比較低。

主動式ETF就不是追蹤指數了，基金經理人的投資能耐就是關鍵，依其研究分析及投資策略來調整基金的組合與配置，目標是獲取更高的報酬。

證期局表示，主動式ETF的持股變動情形需要揭露，每一天會揭露前一天的投組情況。根據證交所資料，全球大部分的主動型ETF每日會公開揭露投資組合成分內容，每日公布部分投資組合或每月、季公布全部投資組合，資訊相對共同基金即時透明。

至於操作績效，證期局表示，主動式ETF未強制要求採用績效指標，如果主動式ETF採用績效指標，在應記載事項中應說明績效指標的特性、基金與績效指標對投資策略及特色的差異、基金表現與績效指標表現的差異比較等；投資績效應按季更新在公開說明書中，並載明基金表現與績效指標表現的差異比較。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。